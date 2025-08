Laura Pausini “in rosso” accende l’estate: il post in costume e il fisico da invidia

La cantante ha lasciato a bocca aperta i fan con un post in cui posa con un sensualissimo costume color rosso fuoco. Ecco le foto.

Laura Pausini ha di nuovo conquistato tutti. Ma questa volta, il merito non è attribuibile a una sua canzone, bensì a un post che la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il motivo? Laura ha sfoggiato un sensualissimo costume rosso fuoco che le risalta il fisico snello e tonico, frutto di una dieta costante e di uno stile di vita sano.

Le foto in costume di Laura Pausini

È un grande sorriso quello che Laura Pausini mostra davanti alla fotocamera. La cantante, infatti, si sta godendo l’estate circondata dai suoi affetti più cari. E così, tra un tuffo in mare, qualche ora in studio di registrazione e tante gite in barca, le giornate di Laura trascorrono veloci. Ma l’artista non ha mai smesso di condividere questi momenti coi suoi fan attraverso il suo profilo Instagram.

È proprio qui che Laura Pausini ha deciso di pubblicare un post contenente alcuni scatti recenti, di cui alcuni, in particolare modo, hanno catturato l’attenzione degli utenti. Stiamo parlando delle foto in cui la cantante sfoggia un costume color rosso fuoco. Si tratta di un modello intero con dei tagli orizzontali in corrispondenza del décolleté che la cantante ha abbinato a un paio di maxi occhiali da sole scuri e un cappellino con visiera con la scritta “ciao”.

Insomma, un fisico da fare invidia ma che la cantante ha conquistato sottoponendosi a un regime alimentare severo e a tanta attività fisica.

Laura Pausini, i segreti del suo fisico

Come anticipato, il fisico che oggi Laura Pausini sfoggia con orgoglio è il risultato di mesi di dieta e di allenamenti. Infatti, la cantante qualche tempo fa, ha deciso di allontanarsi momentaneamente dalla scena pubblica per prendersi cura di se stessa.

E il risultato è a dir poco sorprendente, dato che per dimagrire, Laura ha rivelato di non aver mai fatto ricorso a punture dimagranti o altri dispositivi medici di questo tipo. Infatti, la cantante ha preferito seguire un metodo “tradizionale” e privo di scorciatoie, facendo attenzione a selezionare il cibo più adatto e ad assumerlo nelle giuste dosi.