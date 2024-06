Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Achille Lauro: da C’est la vie a Penelope, passando per 16 marzo.

In pochi anni, Achille Lauro è riuscito a farsi apprezzare come cantante, ma anche come performer a 360 gradi e volto televisivo. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni dell’artista: da Rolls Royce a Delinquente, passando per Domenica, Marilù e Solo noi.

Frasi tratte dalle canzoni di Achille Lauro

Era il 2016, quando Achille Lauro si è fatto conoscere al grande pubblico con il disco Ragazzi Madre, nato il collaborazione con il produttore Boss Doms. Il successo vero e proprio, però, è scoppiato nel 2019 con la canzone Rolls Royce. Da questo momento in poi, l’artista non si è più fermato. Da Me ne frego a C’est la vie, passando per Maleducata, Fiori rosa e Femmina: sono tanti i brani che hanno fatto impazzire i fan. Di seguito, vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Achille Lauro:

Insegnami com’è dire addio e non girarsi a guardare. (Penelope)

Amore è prendersi il cuore e strapparlo. Amare fino ad ammazzarsi per poi rinnegarlo, tagliare il legame per poi rimpiazzarlo. Sì, l’amore è l’errore che tutti rifanno. (Mamacita)

Il nostro amore delicato è uno zucchero amaro, che ci vogliamo solo quando poi più non possiamo. (C’est la vie)

Salvi per amore, ma l’amore è odiare, imparare a farlo senza farsi male. (Scusa)

Amore mio sei il diavolo che torni ma solo per dare fuoco al mio cuore di carta. (Rolls Royce)

Cos’è l’amore? Che vuoi che sia? Antibiotico, anestesia. Fammi sbagliare, è la vita mia. (Stupidi Ragazzi)

L’uomo sa parlare per nascondere i pensieri, siamo solo polvere, resti di un’altra epoca. (Ora e per sempre)

Impari a pensarci due volte che ad essere buono a volte si rimette. Impari a sentirti da solo anche in mezzo ad un mare di gente. (Scelgo le stelle)

Ho avuto crisi di nervi, crisi d’affetto. Conosco un passaggio segreto, porta all’inferno. (Zucchero)

Giuro con te avevo l’impressione che fossi scesa dal cielo sì, solo per me, per salvare me da questo inferno. (La bella e la bestia)

Il passato è causa del futuro. (Ascensore dell’inferno)

Dimmi che vuoi farlo e moriremo insieme, punterò il fucile contro quel cassiere. (Bonnie & Clyde)

Di noi si salveranno in pochi, ma si ricorderanno i nostri nomi. (In paradiso)

Il passato cambia uno ad uno. (Un sogno dove tutti muoiono)

Figlio di un Dio, figlio di un bar. Lasciatemi stare. (Delinquente)

Le voglio bene ma mi do per morto, sta vita è un roller coaster. (Domenica)

Ma sei così. Sì, così libera. Un sogno, l’America. (Marilù)

E noi, senza un’anima, senza umanità, solo noi. Immoralità, bipolarità. (Solo noi)

Tu che chiedi di me, che domanda di merda. Far finta di niente è l’arte della disobbedienza. (Femmina)

Achille Lauro: le citazioni più belle

Cantante, ma anche icona di stile, Achille Lauro riesce sempre a lasciare il segno su tutti i palchi che calca. Che siano di eventi musicali o programmi televisivi poco conta: il suo stile è unico e inimitabile. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: