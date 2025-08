Scontro tra Yari Carrisi e Loredana Lecciso: l’attacco e il mistero della foto cancellata

Sembra che tra Yari Carrisi, figlio di Romina e Al Bano e Loredana Lecciso non corra buon sangue: l’attacco social e la foto eliminata.

Come tutti sanno, ormai Al Bano fa coppia fissa con Loredana Lecciso da ben 25 anni. Dal loro amore sono nati due figli, Jasmine e Al Bano Jr, ma è noto che il cantante sia padre anche di Yari, Cristel e Romina Jr, avuti dalla ex moglie Romina Power.

Non è mai stato un mistero che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corra buon sangue, ma sembra che di recente i rapporti si siano incrinati anche tra la Lecciso e Yari Carrisi. L’indizio? Un post condiviso dal figlio di Al Bano poi immediatamente eliminato.

L’attacco social di Yari Carrisi

Tutto è avvenuto qualche giorno fa, quando il settimanale Chi ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia che Yari avrebbe condiviso per pochi minuti. Il contenuto consiste nella foto di un crocifisso su cui è posto in sovrimpressione uno scatto di Al Bano con Loredana. A rendere più enigmatico il post, una scritta che recita le seguenti parole: “La padrona non vede l’ora“.

Insomma, quello lanciato dal figlio di Al Bano sembrerebbe un attacco social a tutti gli effetti nei confronti della nuova compagna del padre. E proprio quest’ultima non avrebbe preso benissimo l’accaduto, tant’è vero che su Chi Giuseppe Candela ha commentato: “Tensione e stupore a Cellino San Marco. Nessun problema tra Al Bano e Loredana Lecciso … La compagna del cantante da tempo ha scelto un basso profilo per amore del suo partner, accettando anche i suoi impegni professionali con l’ex Romina Power, ma è costretta a vivere nuove tensioni familiari“.

Il discorso prosegue: “È finita nel mirino ancora una volta di Yari Carrisi, che nelle scorse settimane ha pubblicato sui suoi social una storia dal contenuto molto forte … Un attacco pubblico, un contenuto rimosso dopo qualche minuto, che avrebbe ferito e scosso la Lecciso“. Yari Carrisi

Le tensioni tra Romina Power e Loredana Lecciso

Ma Yari Carrisi non è l’unico a non avere un bel rapporto con Loredana Lecciso. Infatti, anche Romina Power, sua mamma, non nutre una grande simpatia nei confronti della compagna di Al Bano. In merito a ciò, la Lecciso in passato aveva parlato pubblicamente di questa dolorosa faida familiare, spiegando come mai non si fosse presentata all’ottantesimo compleanno del compagno.