“Lo chiedeva all’intelligenza artificiale”: Luca Onestini torna single e smaschera l’ex

Sembrava che tra Luca Onestini e Aleska Genesis le cose stessero procedendo a gonfie vele. Eppure, non tutte le favole hanno il lieto fine e di recente la coppia ha annunciato la separazione. A comunicarlo, Aleska, spiegando che la causa principale fosse il fatto che entrambi provenivano da due vite e mondi troppo diversi per essere compatibili. Tuttavia, a distanza di qualche ora, l’ex gieffino ha deciso di sfogarsi sui social.

Sono durissime le parole pronunciate da Luca Onestini sull’ex Aleska Geneisis. Il giovane, infatti, si è affidato a una live su TikTok per spiegare ai propri fan quanto accaduto, facendo anche una rivelazione inaspettata nei confronti dell’ex fidanzata: “Ha chiesto a ChatGPT se le conveniva stare con me. Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io scioccato“.

Lo sfogo è proseguito con una riflessione da parte di Luca sul suo rapporto con Aleska, con la quale sognava di costruire persino un futuro assieme: “Ma come ho fatto? Talmente tanto innamorato, illuso, da non vedere questa cosa? Non se sto sognando, se è un incubo… che cosa cavolo è?“.