Chiara Ferragni aspetta il suo “lui”: l’indiscrezione sull’appuntamento in vacanza

L’imprenditrice si trova in vacanza a Ibiza con alcuni amici, ma si dice che Giovanni Tronchetti Provera stia per atterrare sull’isola.

È tempo di vacanze anche per Chiara Ferragni, la quale ha scelto come meta estiva Ibiza. Qui, l’imprenditrice sta trascorrendo le giornata in compagnia di Leone e Vittoria, i sue due figli, e di alcuni amici. Ma quella che potrebbe sembrare una vacanza da single a tutti gli effetti potrebbe riservare un colpo di scena inaspettato. Sì perché si dice che Chiara stia aspettando proprio Giovanni Tronchetti Provera, il suo ex fidanzato.

La vacanza a Ibiza di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è volata verso Ibizia. Con lei ci sono Leone e Vittoria, i figli nati dal matrimonio con Fedez, i quali hanno trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna in compagnia del papà e di Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata.

E così, le giornate di Chiara Ferragni passano veloci nella celebre isola, dove si trova in compagnia anche di alcuni suoi amici stretti. Si potrebbe configurare a tutti gli effetti come una vacanza da single, ma in realtà questo soggiorno potrebbe conoscere un risvolto inaspettato. Infatti, Giovanni Tronchetti Provera, con cui Chiara ha avuto una storia, starebbe per atterrare proprio a Ibizia. A riportare la notizia, il settimanale Chi, secondo qui l’imprenditrice lo “sta aspettando”.

Giovanni Tronchetti Provera

Perché Chiara Ferragni e Tronchetti Provera si sono lasciati

Come tutti sanno, la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è terminata qualche tempo fa. Non si sa di preciso quali siano state le cause di questo allontanamento, ma si dice che di recente che i due siano tornato a vedersi.