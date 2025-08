Gerry Scotti rompe il silenzio sul successo sorprendente de “La Ruota della Fortuna”: ecco, a seguire, la confessione del conduttore.

Gerry Scotti è tornato alla guida di “La Ruota della Fortuna” su Canale5 e, puntata dopo puntata, il programma sta conquistando ascolti record. Il conduttore ha voluto rompere il silenzio proprio nel momento di massima attenzione del programma. Dopo aver parlato del suo rapporto con Samira Lui, è arrivato il momento di una dichiarazione che ha sorpreso tutti.

Una corsa al successo che prepara lo scontro con Affari Tuoi

Il programma “La Ruota della Fortuna” continua a dominare l’access prime time di Canale5, come riportato da Fanpage, registrando ascolti altissimi sera dopo sera. In questa settimana, una delle puntate ha raggiunto il 26.9% di share, un risultato che conferma la forza del format e il gradimento del pubblico. Per ora, però, sfida solo Techetechetè su Rai 1, ma il vero confronto quando tornerà Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Gerry Scotti si apre sul successo de “La Ruota della Fortuna”

Durante una delle puntate andate in onda su Canale5, Gerry Scotti ha commentato in diretta gli eccezionali risultati che il game show sta ottenendo: “Lo sapete che io non mi lodo mai, ma nel momento del nostro gioco finale, tutte le sere, ci sono quasi 5 milioni di italiani. Grazie di cuore“.

Già nei giorni precedenti, il conduttore aveva espresso il suo stupore di fronte agli ascolti eccezionali, definendoli “numeri imbarazzanti“. La sua è stata una confessione sincera: “Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non li immaginavo proprio“. Queste parole svelano quanto anche per lui, abituato ai grandi successi televisivi, il ritorno di “La Ruota della Fortuna” abbia superato ogni aspettativa.

Dopo la pausa estiva, come detto, il “gioco dei pacchi” cercherà di riprendersi il primato, ma l’amato conduttore sembra pronto alla sfida.