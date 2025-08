Marcella Bella è la quarta concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle. L’annuncio su X e la gioia della cantante.

Ballando con le Stelle si sta preparando per il debutto della nuova edizione. In questi giorni sta prendendo forma il cast ufficiale e, dopo l’annuncio della partecipazione dei primi tre concorrenti è la volta di Marcella Bella. Sul suo conto c’erano in giro delle voci già da qualche giorno, ma oggi è arrivato l’annuncio ufficiale.

L’annuncio social e la felicità di Marcella Bella

Ad aver annunciato la partecipazione di Marcella Bella è stato il profilo X di Ballando con le Stelle. Qui, infatti, la trasmissione ha condiviso un video in cui la cantante si è mostrata felice come non mai per questa nuova avventura, incoraggiando i fan a mostrarle tutto il loro supporto. Di seguito le sue parole:

“Eccomi! Alla ventesima edizione di Ballando con le Stelle, pensate un po’, ci sarò anche io. Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò a essere tosta e forte ma con un po’ di leggerezza. Sopratutto con tanto, tanto cuore. Ma avrò bisogno anche di voi, quindi, mi raccomando, fatemi sentire tutto il vostro sostegno. Io vi voglio sempre bene e vi dò appuntamento alla fine di settembre. A presto con un grande, grande bacio“.

Di seguito il video contenente l’annuncio ufficiale:

Forte, tosta e indipendente. E adesso anche ballerina! 😍 #MarcellaBella è ufficialmente una concorrente della nuova edizione di #BallandoConLeStelle 💃@milly_carlucci pic.twitter.com/RUhQ68o5Cn — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 6, 2025

Quando inizia Ballando con le Stelle

Dunque, i primi quattro concorrenti a Ballando con le Stelle sono Rosa Chemical, La Signora Coriandoli, Andrea Delogu e Marcella Bella. Ma quando comincerà il tanto atteso programma di Milly Carlucci? Ebbene la data di inizio è fissata per il prossimo sabato 27 settembre e come sempre le puntate verranno trasmesse in prima serata su Rai 1.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi concorrenti, la giuria è già stata confermata e sarà composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.