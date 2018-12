Iconica artista degli anni ’70 e ’80, Marcella Bella ci ha regalato grandi capolavori della musica italiana. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Giuseppa Marcella Bella, conosciuta solamente con il suo secondo nome, ha iniziato a cantare da giovanissima e la sua carriera ha visto un’ascesa che ha dell’incredibile. Nata a Catania il 18 giugno 1952, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Marcella ha vissuto momenti difficilissimi nella sua vita, soprattutto a causa della malattia di suo fratello. Scopriamo qualcosa in più sull’amatissima cantante.

Marcella Bella, vita privata

Nata e cresciuta in Sicilia, Marcella Bella ha un bellissimo rapporto con la sua terra natale. Da tantissimi anni vive a Milano, dove ha avuto la possibilità di dare inizio alla sua carriera. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Marcella ha un profilo Instagram dal quale permette ai suoi fan di sbirciare la sua quotidianità.

Da giovanissima, Marcella Bella ha avuto un flirt con Red Canzian, all’epoca appena divenuto il batterista dei Pooh. Tra di loro è durata solo pochi mesi. Nel 1979 la cantante ha conosciuto l’imprenditore milanese Mario Merello, e i due si sono sposati nel 1989.

La coppia ha avuto tre figli: il primogenito Giacomo è nato nel 1980, mentre gli altri due sono arrivati diversi anni dopo – Carolina nel 1992 e Tommaso nel 1993. Per poter crescere i suoi bambini, Marcella si è ritirata a vita privata per qualche anno, per poi tornare sul palco più in forma che mai.

Marcella Bella, carriera

Aveva appena 13 anni quando Marcella Bella ha partecipato e vinto il suo primo concorso canoro, ma è stata squalificata perché troppo piccola. Nel 1969 ha inciso il suo primo 45 giri, ma il successo è arrivato qualche anno dopo. Nel 1972 ha infatti partecipato al “Festival di Sanremo” con la canzone “Montagne verdi”.

Il brano era stato scritto da suo fratello, il grande compositore Gianni Bella. I due hanno collaborato a lungo, dando vita a tante canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. A partire dagli anni ’70, Marcella ha visto la sua carriera decollare.

Ha pubblicato numerosi album, di quali molti sono divenuti grandi successi. Ha inoltre collezionato ben 8 partecipazioni al “Festival di Sanremo” e addirittura 14 presenze al “Festivalbar”. Marcella ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. Nel 2018 è stata giurata nel programma “Ora o mai più” condotto da Amadeus.

Curiosità su Marcella Bella

– Ha partecipato al film “Missione eroica – I pompieri 2” del 1987, dove ha interpretato una cameriera in una breve scena.

– Ha una bellissima amicizia con Loredana Bertè. Quando Marcella si è trasferita a Milano dalla Sicilia ha trovato in lei una sorella maggiore, che l’ha aiutata ad ambientarsi non solo nella sua nuova città, ma anche nel mondo della musica.

– L’artista ha avuto la sua grande occasione grazie a Mike Bongiorno. Fu lui a conoscerla e a capire il suo potenziale, quindi la mandò da un suo conoscente per perdere il forte accento siciliano che la caratterizzava e ciò le diede l’opportunità di venir notata da una casa discografica.

– Nel 2010 suo fratello Gianni ha avuto un ictus. La malattia del cantautore ha sconvolto la sua famiglia: Marcella gli è stata sempre al fianco e lo ha seguito nel suo lungo percorso di ripresa.

– Da giovane si è guadagnata il soprannome di “Cespuglio”, grazie alla sua chioma leonina di cui è sempre andata molto fiera.

– Ha una bellissima gatta bianca a pelo lungo, con magnifici occhi azzurri, che si chiama Lola.

Fonte foto: https://www.instagram.com/marcellabella.official/?hl=it