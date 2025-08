Su Netflix arriva “Ogni Maledetto Fantacalcio”: cast, trama, trailer e data di uscita

Il film comico Ogni Maledetto Fantacalcio sbarca su Netflix: scopriamo il cast, la trama, il trailer e la data di uscita.

Un film comico, ma che offre comunque qualche spunto di riflessione. Stiamo parlando di Ogni Maledetto Fantacalcio, pellicola che analizza in modo ironico il rapporto che si crea tra amici quando di mezzo c’è il calcio e la voglia di vincere a tutti i costi. Scopriamo la trama, il trailer, il cast e la data di uscita.

Ogni Maledetto Fantacalcio: trama, trailer e data di uscita

Disponibile su Netflix da mercoledì 27 agosto 2025, Ogni Maledetto Fantacalcio è diretto da Alessio Maria Federici e prodotto da QMI. La trama del film comico non è impegnativa, com’è giusto che sia considerando il genere, e consente di trascorrere 90 minuti di totale spensieratezza.

La storia parte da una domanda: fino a che punto ci si può spingere per vincere al Fantacalcio? A porsela è una giudice dal sarcasmo tagliente, incaricata di fare luce su uno strano caso di scomparsa. Il desaparecido si chiama Gianni e si è dato alla macchia nel giorno del suo matrimonio, che guarda caso coincide con l’ultima giornata di campionato. Non è questo dettaglio, però, a sconcertare, quanto il fatto che non abbia presentato la formazione per il Fantacalcio.

Gianni, campione in carica della Lega Fantacalcio “Mai una gioia”, non ha detto nulla nemmeno al suo migliore amico, Simone, ed è proprio lui a finire sotto alla lente d’ingrandimento del giudice. Le indagini, però, coinvolgono tutti gli amici: possibile che qualcuno di loro abbia fatto del male allo scomparso solo con lo scopo di trionfare nel gioco?

Ecco il trailer di Ogni Maledetto Fantacalcio:

Il cast di Ogni Maledetto Fantacalcio

Il cast di Ogni Maledetta Domenica è composto da: Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti. Ci sono, poi, alcune ‘apparizioni‘ che di certo faranno piacere agli spettatori: Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Giuseppe Pastore, Daniele Orsato, Riccardo Gentile, Valeria Angione e Leonardo Pavoletti.