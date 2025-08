Le 4 serie Netflix che faranno impazzire tutti a settembre 2025

Netflix si prepara a sganciare titoli molto attesi: ecco tutte le serie che arrivano a settembre 2025, tra nuove stagioni e new entry.

Per gli amanti delle serie tv, settembre 2025 si prospetta ricco di storie avvincenti in cui immergersi. Netflix è pronto a sganciare sia nuove stagioni di titoli già noti e apprezzati che produzioni mai viste prima. Senza ombra di dubbio, i titoli che tutti attendono con ansia sono quattro.

Netflix: le serie più attese di settembre 2025

Netflix si prepara a vivere un mese di grandi uscite, quello di settembre 2025. Il colosso dello streaming lancerà diverse serie tv, tra nuovi capitoli di titoli già famosi e new entry che promettono di fare il botto. Sicuramente, la produzione più attesa è la seconda parte di Mercoledì 2 (dall’episodio 5 all’8), che sarà disponibile per i telespettatori a partire dal 3 settembre. Jenna Ortega, che con questa nuova stagione ha guadagnato un compenso stellare, torna a vestire i panni dell’iconico personaggio della Famiglia Addams.

L’11 settembre Netflix presenta ai suoi abbonati una serie tv svedese nuova di zecca, Diario dei miei due di picche. Una rom-com che vede al centro della scena una 31enne un po’ sfortunata, Amanda, che decide di sfruttare l’estate per trovare l’amore. Con lei, ovviamente, diverse amiche altrettanto iellate. Pur essendo divertente, questa produzione offre diversi spunti di riflessione sull’amore ai giorni d’oggi.

Ecco il trailer di Diario dei miei due di picche:

Settembre 2025 su Netflix, tra ritorni e new entry

Il 19 settembre 2025 su Netflix sbarca anche una serie thriller che promette picchi di adrenalina, tra l’altro firmata dallo stesso creatore de La casa di carta. Stiamo parlando de Il rifugio atomico, la cui trama ruota attorno a due famiglie di miliardari che, per sfuggire alla minaccia di una guerra mondiale senza precedenti, sono costretti alla convivenza forzata nel sottosuolo. Gli spazi sono ristretti, fuggire è impossibile e vengono a galla segreti inconfessabili.

Le nuove uscite settembrine si concludono il 25 con l’arrivo del terzo capitolo di Alice in Borderland. Una stagione molto attesa, che vede Arisu e Usagi nel mondo reale, sposati e felici. Un piccolo inconveniente, però, li costringe a rimettersi in gioco: Usagi viene rapita e riportata a Borderland e Usagi deve fare il possibile per ritrovarla.