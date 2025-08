Sotto il vestito niente torna al cinema: trama, cast, trailer e curiosità

C’è grande attesa per il ritorno al cinema di Sotto il vestito niente: ecco trama, cast, trailer e data di uscita del film.

Un thriller avvincente, che nonostante sia uscito tanti anni fa non ha nulla di invidiare a titoli recenti. Stiamo parlando di Sotto il vestito niente, firmato da uno dei registi italiani più apprezzati di sempre, scomparso nel 2018. Scopriamo la trama, il cast, il trailer e la data di uscita nei cinema in occasione di un importante traguardo.

Sotto il vestito niente: trama, trailer e data di uscita

Uscito nel lontano 1985 con la regia di Carlo Vanzina, il film Sotto il vestito niente torna al cinema lunedì 4 agosto 2025 per festeggiare il quarantesimo anniversario in modo speciale. Le pellicola, basata sull’omonimo romanzo di Marco Parma del 1983, ha una trama avvincente, con un pizzico di soprannaturale che non guasta mai.

Al centro della scena ci sono Bob, un giovane ranger che lavora nel parco nazionale di Yellowstone, e la sorella gemella Jessica, che fa la modella e vive a Milano. Un giorno Bob ha una sorta di visione/premonizione: Jessica è stata uccisa con un paio di forbici. Spaventato si precipita nel capoluogo lombardo, ma di sua sorella non c’è traccia.

Nessuno sembra interessato alla sua scomparsa, tranne il commissario Danesi, che nel frattempo ha scoperto che sono state uccise altre due modelle. Tutti gli omicidi sembrano ruotare attorno a dei misteriosi diamanti.

Ecco il trailer del film Sotto il vestito niente:

Sotto il vestito niente: cast e curiosità

Il film Sotto il vestito niente, la cui visione è vietata ai minori di 14 anni, vanta un cast di tutto rispetto: Tom Schanley, Renée Simonsen e Donald Pleasence, Nicola Perring, Maria J. McDonald e Catherine Noyes. Nel 1985, quando uscì nelle sale cinematografiche ottenne un ottimo riscontro da parte del pubblico, ma la critica fu piuttosto negativa.

Nonostante tutto, qualche anno più tardi la pellicola venne riconosciuta come una delle migliori nella rappresentazione della Milano da bere degli anni Ottanta. Vanzina fece anche un seguito, Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata, ma non ottenne lo stesso successo.

Il film è stato girato quasi interamente a Milano, tra il Teatro dei Filodrammatici, Piazza San Fedele e il suo monumento a Manzoni, Piazza Duse, Piazza Duca d’Aosta e la Stazione Centrale. Il prologo, invece, vede come sfondo il parco nazionale di Yellowstone (Stati Uniti), mentre alcune sequenze immortalano Lugano (Svizzera).