Mercoledì 2, Jenna Ortega ha ottenuto uno stipendio folle: ecco quanto ha guadagnato

Quanto ha guadagnato Jenna Ortega con la seconda stagione di Mercoledì? Rispetto al primo capitolo, il suo compenso è aumentato molto.

Dopo la prima stagione di Mercoledì, la popolarità di Jenna Ortega è cresciuta a dismisura. A dimostrarlo è anche il suo cachet, aumentato tantissimo rispetto al primo capitolo della serie tv sulla Famiglia Addams. Scopriamo quanto ha guadagnato l’attrice con il secondo ingaggio.

Quanto ha guadagnato Jenna Ortega con Mercoledì?

C’è grande attesa per Mercoledì 2, che sbarca su Netflix con la prima parte il 6 agosto e con la seconda il 3 settembre 2025. I fan non vedono l’ora di scoprire l’evoluzione dei protagonisti e tutti gli avvenimenti che animeranno e scuoteranno la Nevermore Academy, ma in attesa di gustare le nuove avventure un’indiscrezione sui compensi di Jenna Ortega ha attirato l’attenzione del grande pubblico: quanto ha guadagnato?

Secondo alcune indiscrezioni, il suo cachet è aumentato a dismisura. La cifra non è cambiata soltanto perché il primo capitolo della serie ha avuto un successo strepitoso, ma anche perché allo stesso tempo è cresciuta la popolarità di Jenna. Sembra, infatti, che la prima stagione di Mercoledì le abbia fatto guadagnare tra i 30.000 e i 35.000 dollari a episodio, mentre adesso ne ha incassati 250.000 a puntata. Questo significa che Jenna ha portato a casa circa 2 milioni di dollari.

Non solo Ortega, anche gli altri attori hanno cachet più alti

Così come Jenna Ortega ha visto crescere il suo compenso, anche gli altri attori di Mercoledì 2 hanno ottenuto un aumento. Non sappiamo con certezza quanto abbiano guadagnato, ma abbiamo alcune indiscrezioni sui compensi del primo capitolo. Emma Myers, che veste i panni di Enid, avrebbe guadagnato circa 15.000 dollari a puntata, mentre Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, che interpretano rispettivamente Morticia e Gomez Addams, avrebbero incassato intorno 30.000 dollari a episodio.

Cifre leggermente inferiori per gli altri membri del cast, come Joy Sunday (Bianca), Moosa Mostafa (Eugene), Isaac Ordonez (Pugsley) e Georgie Farmer (Ajax), che avrebbero ottenuto tra i 5.000 e i 15.000 dollari a puntata. Quanti di loro sono riusciti a entrare a far parte di Mercoledì 2 hanno sicuramente ottenuto cachet più alti, non come Ortega ma comunque generosi.