“Fate ricorso”: scandalo a Reazione a Catena, il pubblico grida al complotto

Bufera social dopo la puntata di Reazione a Catena del 6 agosto: l’eliminazione dei Vota Antonio accende polemiche e sospetti tra i telespettatori.

Se da una parte abbiamo Fedez che fa sul serio e fa le presentazioni ufficiali ai figli, su Rai 1 la nuova puntata di Reazione a Catena trasmessa mercoledì 6 agosto ha scatenato una vera bufera sui social. La storica trasmissione condotta da Pino Insegno è finita al centro delle polemiche per l’eliminazione dei Vota Antonio, la squadra campione uscente composta da Fabrizia, Luca e Francesco. A detronizzarli ci hanno pensato i Giramondo, un nuovo trio proveniente da Torino. Un risultato che non è andato giù a moltissimi telespettatori. Ecco, a seguire, il motivo.

Reazione a Catena, l’eliminazione a sorpresa dei Vota Antonio

Il trio dei Vota Antonio, come riportato da Libero Quotidiano, era tornato anche in questa puntata come squadra campione in carica, accolto da Pino Insegno con il consueto entusiasmo. Tuttavia, a sorpresa, il loro percorso si è interrotto proprio nel confronto con i Giramondo. Questi ultimi, alla loro prima partecipazione, si sono aggiudicati il titolo di nuovi campioni, presentandosi poi all’Ultima Catena con un montepremi di soli 790 euro.

Ma la prova finale si è rivelata fatale: la parola da trovare doveva collegare “Taglio” e “Difficile“. Dopo un acceso confronto tra i tre, la scelta è caduta su “Cambiare“, rivelatasi però errata. La parola giusta era “Carattere“.

Scoppia la polemica e le teorie del complotto sui social

La reazione degli spettatori non si è fatta attendere. La sconfitta dei Vota Antonio ha provocato una vera ondata di commenti e critiche sui social, alcuni dei quali apertamente polemici. “Secondo me i campioni uscenti possono benissimo fare ricorso su spqr“, scrive un utente, riferendosi a un dettaglio evidentemente contestato nella catena precedente.

Altri si lasciano andare a giudizi più coloriti: “Perché hanno buttato fuori quelli giovani, bravi e simpatici per queste mummie poco telegrafiche? Misteri del programma!“. E ancora, qualcuno sospetta un trattamento di favore verso gli sfidanti: “Questa catena gli autori l’avevano preparata per quelli eliminati“.