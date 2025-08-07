Dagospia ha rivelato che Barbara D’Urso parteciperà a Ballando con le Stelle 2025, scelta che segna il suo grande ritorno in TV.

Da qualche tempo si vociferava che Barbara D’Urso si stesse preparando a fare il suo grande ritorno in TV. Oggi pare proprio che le indiscrezioni siano diventate realtà e a partire da settembre potremo vedere l’ex conduttrice di Canale 5 di nuovo sullo schermo. Dove? Nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, l’attesissimo show di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

I messaggi tra Barbara D’Urso e Milly Carlucci

La partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle non è ancora ufficiale, ma ormai tutti sono certi che la conduttrice TV si stia preparando a tornare sul piccolo schermo. A testimonianza di ciò diversi messaggi che lei e Milly si sono scambiate i mesi scorsi.

Proprio a inizio luglio si era diffuso un rumor secondo cui Barbara e Milly fossero in stretto contatto, ma fino a oggi nessuno più aveva rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito. In ogni caso, Barbara D’Urso non sarebbe nuova nel celebre programma di Rai 1, dato che già nel 2024 la conduttrice era scesa nella pista da ballo più famosa della TV in veste di “ballerina per una notte”.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Il futuro di Barbara D’Urso in Rai

In ogni caso, la partecipazione a Ballando con le Stelle sarebbe solo il primo basso di Barbara verso il ritorno in televisione. In effetti, qualche tempo fa la conduttrice aveva dichiarato che presto avrebbe ripreso a lavorare, ma questa volta in Rai.

L’occasione era stata un’intervista per il Corriere della Sera, durante la quale la D’Urso aveva dichiarato di stare lavorando a un nuovo progetto da mandare in onda nel Prime Time di Rai 1: “È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra“, aveva spiegato la conduttrice.

Dunque, non resta che attendere la conferma ufficiale del programma di Milly Carlucci e prepararci al grande ritorno Barbara D’Urso.