Affari Tuoi, le novità della nuova stagione: quando inizia, studio rinnovato e cos’è il pacco nero

Affari Tuoi torna su Rai 1 con Stefano De Martino e tante novità: ecco la data di inizio, lo studio rinnovato e l’introduzione del nuovo “pacco nero”.

Tutto pronto per una nuova e scoppiettante stagione di Affari Tuoi. Il quiz di punta di Rai1 vedrà ancora una volta al suo timone Stefano De Martino, ormai diventato uno dei presentatori più apprezzati della televisione di Stato. Scopriamo quando torna, il promo e il nuovissimo “pacco nero”.

Quando torna Affari Tuoi: la data e il promo

Affari Tuoi sta scaldando i motori e tornerà martedì 2 settembre con un’altra stagione super divertente. Al timone, come sappiamo da mesi, è stato riconfermato Stefano De Martino, considerato a tutti gli effetti l’unico erede dei presentatori della ‘vecchia’ generazione.

Il promo della nuova stagione di Affari Tuoi svela dei dettagli interessanti. Innanzitutto, accanto a Stefano è stato riconfermato pure Gennarino, cane diventato mascotte del game show. I telespettatori, però, dovranno abituarsi a una nuova ambientazione: lo studio è stato completamente rinnovato.

Finalmente Stefano De Martino sta per tornare con #AffariTuoi: un nuovo studio, le migliori maestranze della Rai e Gennarino.



A settembre su Rai 1 torna il gioco dei pacchi, l’originale! https://t.co/3NntGHjVEC — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 5, 2025

Arriva il nuovo “pacco nero”: cos’è e quanto vale

Ad Affari Tuoi sta per arrivare una novità che promette di stravolgere il gioco: si tratta del misterioso “pacco nero“. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Novella2000, questa nuova introduzione prenderà il posto del tradizionale premio da 5.000 euro.

La particolarità del pacco nero è che il suo valore resterà completamente segreto, persino per il Dottore. Sarà il Notaio, di puntata in puntata, a stabilirne l’importo attraverso un sorteggio, con una cifra che potrà variare da zero fino a un massimo di 300.000 euro.