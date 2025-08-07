Quanto guadagna Enzo Miccio, il re dei matrimoni anche in TV

Ecco quanto guadagna Enzo Miccio tra il suo lavoro da wedding planner e quello di presentatore di molti programmi televisivi.

Il re dei matrimoni in Italia è, senza dubbio, Enzo Miccio, il più famoso wedding planner del nostro Paese. Ma non ha solamente organizzato le nozze di diverse coppie di innamorati tra cui anche tanti personaggi noti, come Filippa Lagerback e Daniele Bossari, Elettra Lamborghini e Afrojack, è ormai da diverso tempo anche un volto noto della TV e ha condotto numerosi programmi. Il suo debutto sul piccolo schermo era avvenuto nel 2005 con la prima stagione di Wedding Planners su Real Time, poi lo abbiamo visto a Ma come ti vesti?!, Pechino Express, Cortesie per gli ospiti e Spose in affari, oltre a diversi altri programmi, oltre che in numerosi altri programmi ma in qualità di ospite o di concorrente. Ma quanto guadagna Enzo Miccio tra il suo lavoro di wedding planner e gli impegni televisivi? Vediamolo insieme.

Enzo Miccio: quanto guadagna

Se state per sposarvi e vorreste che fosse proprio Enzo Miccio a occuparsi dell’organizzazione di quello che dovrebbe essere uno dei giorni più importanti della vostra vita, sappiate che il matrimonio potrà arrivare in totale a costare una cifra tra i 35.000 e i 50.000 euro. Ovviamente questo prezzo comprendi qualsiasi aspetto e non fa parte del cachet di Enzo Miccio, questo infatti va dai 10.000 ai 15.000 euro. Solo per la consulenza la cifra richiesta dal wedding planare va invece dai 700 ai 2.000 euro.

Enzo Miccio

Ma quanto guadagna Enzo Miccio per i programmi in TV? Le cifre sono diverse da programma a programma. Anche se non sono ufficiali, secondo alcune indiscrezioni per presentare Pechino Express, insieme a Costantino Della Gherardesca, ha ricevuto intorno ai 10.000 euro. Le cifre poi variano da programma a programma e non sono sempre uguali.