Leopoldo Mastelloni colpito da un ictus: parla dall’ospedale e svela le sue condizioni

L’attore e regista, Leopoldo Mastelloni, ha rivelato su Facebook di essere ricoverato all’ospedale Umberto Primo di Roma a causa di un ictus.

Da qualche giorno sul web circolava una drammatica notizia relativa la salute di Leopoldo Mastelloni. Infatti il gossip aveva rivelato che l’attore e regista fosse ricoverato in ospedale a causa di un ictus, ma fino a oggi nessuno aveva rilasciato delle dichiarazioni ufficiali in merito.

Tuttavia, a distanza di giorni, Leopoldo ha rotto il silenzio e con un post su Facebook ha confermato le voci sulle sue condizioni di salute. Scopriamo che cosa è successo.

Leopoldo Mastelloni: “Spero che tutto si possa risolvere presto”

Sono ore difficili per Leopoldo Mastelloni. L’attore, infatti si trova ricoverato presso l’ospedale Umberto Primo di Roma a causa di un ictus. Leopoldo, quindi, ha deciso di confermare le voci sul suo conto e l’ha fatto con un post su Facebook in cui si rivolge direttamente ai propri fan. Di seguito le sue parole:

“Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute, purtroppo è tutto vero, non è una fake news, ma una vera e drammatica news. Spero che con l’aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio bene, con grande affetto“.

La solitudine e le difficoltà di Leopoldo Mastelloni

In ogni caso, negli ultimi anni Leopoldo Mastelloni ha dovuto affrontare molteplici sfide e spesso si è trovato in difficoltà. Del resto l’attore e regista è lontano dal mondo dello spettacolo da diverso tempo, un fatto che all’Ansa aveva spiegato con un velo di amarezza: “Non pensavo che la mia vecchiaia sarebbe stata così. Terrorizzante. Davanti vedo l’abisso. Sono stato cancellato dal teatro, depennato. Non lavoro e ne avrei bisogno: la piccola pensione non mi basta per pagare affitto e bollette“.