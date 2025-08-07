La conduttrice radiofonica ha criticato apertamente tutti coloro che pubblicano sui social le foto dei propri figli, inclusa Belen Rodriguez.

Da sempre il web è attraversato da una profonda divisione: da un lato c’è chi sostiene che un genitore possa tranquillamente pubblicare foto dei propri figli, dall’altro invece chi è contro questa pratica, ritenendola pericolosa. Di recente a essere finita nel polverone è stata proprio Belen, la quale ha pubblicato a detta di alcuni utenti troppe foto di Luna Marì, nata dall’amore con l’ex fidanzato Antonino Spianalbese.

Per questo motivo, Ema Stokholma, celebre conduttrice radiofonica ha deciso di commentare la vicenda, esprimendo il proprio punto di vista e lanciando una frecciata alla stessa Belen.

Le foto pubblicate da Belen Rodriguez

Ma facciamo un passo indietro. Come anticipato, alla base della polemica vi è il fatto che negli ultimi tempi Belen Rodriguez abbia pubblicato sul suo profilo Instagram diverse foto di Luna Marì, la sua bambina. Per la conduttrice, infatti, si tratta di una scelta consapevole, del resto stiamo parlando un personaggio pubblico abituato a mettere la propria vita e quella della famiglia sotto i riflettori.

Eppure, se per qualcuno questa è una scelta come un’altra, per alcune persone si tratta di un gesto fatto senza pensare al pericolo che deriva dell’esporre i propri figli sul web, sopratutto se minori. Proprio per questo motivo, di recente, un utente ha fatto notare questo aspetto a Belen, commentando proprio una foto di Luna Marì: “Strabella, ma troppo esposta“. Un’osservazione a cui Belen aveva deciso di replicare con durezza, spiegando che per lei e la sua famiglia essere esposti ai media fosse normale.

La dura critica di Ema Stokholma

A distanza di qualche giorno, anche Ema Stokholma ha deciso di tornare sul tema. La conduttrice radiofonica, infatti, ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram ripubblicando un post in cui compariva proprio il volto della piccola Luna Marì, con tanto di scritta in sovrimpressione che invitava gli utenti a darle un voto da 1 a 10.