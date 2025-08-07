“Era unico, insostituibile”: dramma per un ex volto di Uomini e Donne, il racconto

L’ex tronista di Uomini e Donne ha denunciato sui social di essere stata derubata. L’oggetto? Il regalo di nozze della sua famiglia.

È toccante il racconto di Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, la quale due mesi fa è stata derubata di un oggetto a lei molto caro. Stiamo parlando del regalo di nozze fattole dalla sua famiglia il giorno del suo matrimonio con Andrea Dal Corso, conosciuto negli studi di Canale 5.

Il racconto di Teresa Langella

I fatti raccontati da Teresa Langella sulle storie di Instagram risalgono a due mesi fa, tuttavia l’influecer ha sempre preferito rimanere in silenzio, evitando che il furto diventasse un caso mediatico. Oggi però Teresa ha deciso di parlarne pubblicamente, rivelando i dettagli di quando subìto.

“Circa due mesi fa sono stata derubata … L’oggetto che mi era stato portato via mi era stato regalato dai miei genitori e da mia sorella il giorno del mio matrimonio. Unico, insostituibile“, scrive Teresa. Il racconto prosegue: “Ho fatto denuncia, ho aspettato. Ma niente. Fino a quando ricevo una chiamata. È il maresciallo dei Carabinieri: “È la Signora Langella? Devo darle una buona notizia: è stato ritrovato“.

Dunque un racconto che però ha un bellissimo epilogo, tant’è vero che Teresa ha deciso di fare un invito ai suo fan: “Non perdete mai la speranza. Anche quando sembra tutto perso, anche quando ci si sente abbandonati, soli e impotenti. A volte quando meno te lo aspetti, la verità trova il modo di venire a galla. La giustizia, in silenzio, lavora. E chi ha fede nella verità, non sbaglia mai“.

La storia d’amore con Andrea Dal Corso

Oggi Teresa Langella è sposata con Andrea Dal Corso. Entrambi si sono conosciuti a Uomini e Donne, celebre programma di Maria De Filippi in onda nel daytime di Canale 5. I fatti risalgono al 2018, quanto Teresa ricopriva il ruolo di tronista e aveva a sua disposizione diversi corteggiatori tra cui scegliere.

Il caso vuole che proprio Andrea sia riuscito a conquistare il cuore della bella Teresa e da quel momento non si sono più lasciati. Anzi, nel 2023 hanno annunciato il fidanzamento e nel 2024 sono diventati ufficialmente marito e moglie.