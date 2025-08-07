La comica ha parlato di come si sia avvicinata al mondo dello spettacolo e rivela quali imitazioni siano riuscite e quali no.

Brenda Lodigiani è una delle comiche e imitatrici più apprezzate del momento. Da Elisabetta Canalis ad Annalisa, dai Ricchi e Poveri a Orietta Berti, negli anni Brenda ha imitato moltissimi volti celebri del mondo dello spettacolo, conquistando il pubblico a suon di risate. In una recente intervista per Vanity Fair si è messa a nudo e rivelato quali siano le sue imitazioni meglio riuscite e quelle invece che hanno avuto meno successo.

Dagli esordi a GialappaShow

Per Brenda Lodigiani, l’arte di imitare gli altri è un vero e proprio talento naturale. La comica, ha spiegato come sia riuscita a capire che questa sua dote potesse diventare il suo lavoro: “Era il 2009. Arisa aveva vinto il Festival di Sanremo con il brano “Sincerità” e così ho provato a imitarla. Me l’ha perfezionata mia mamma e dopo due settimane scriviamo il pezzo e andiamo in onda“.

Da lì l'ascesa è arrivata rapidamente, tant'è vero che oggi Brenda e uno dei volti del GialappaShow, celebre spettacolo in onda su Tv8. A tal proposito, l'imitatrice ha spiegato come sia il "dietro le quinte" del programma: "Registriamo il GialappaShow il venerdì e facciamo le prove il giovedì. Ciascuno porta il proprio pezzo di fronte ai colleghi e agli autori: se ridono, bene; se non ridono, testa bassa e ci si rimette a scrivere. In generale noi comici restiamo pezzi di carne buttati lì, come dal macellaio".

Le imitazioni di Brenda Lodigiani

A questo punto, Brenda Lodigiani ha parlato un po’ più a fondo delle sue imitazioni. Tra quelle che hanno avuto maggior successo vi sono Orietta Berti e Angela, la cantante dei Ricchi e Poveri, la cui realizzazione è molto complessa. A tal proposito, Brenda ha rivelato che le servono ore e ore di trucco e di preparazione per interpretarla, ma il duro lavoro è sempre ripagato dall’impegno, tant’è vero che è riuscita persino a portarla sul palco di Sanremo.

Ma la carriera di Brenda è fatta anche di qualche insuccesso, come nel caso delle imitazioni di Elisabetta Canalis e Wanda Nara. In merito alla prima, la comica è contenta che oggi nessuno se la ricordi più, mentre per quanto riguarda la seconda ha ammesso che semplicemente non le fosse riuscita bene.