La cantante ha deciso di replicare alle critiche mosse da alcuni haters che l’hanno criticate per le performance con il pancione.

Alessandra Amoroso ha quasi portato a termine la gravidanza. In questi mesi la cantante è stata inarrestabile, continuando a esibirsi per la gioia dei fan di tutta Italia. Tuttavia, non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di alcuni haters che hanno contestato la sua scelta di continuare a esibirsi col pancione.

Ma la cantante questa volta non è rimasta in silenzio, al contrario ha deciso di replicare a chi le ha rivolto accuse. L’occasione? Un’intervista per il magazine Grazia.

La dura replica di Alessandra Amoroso

Stanca delle critiche ricevute in questi mesi, Alessandra Amoroso ha preso parola e si è sfogata: “Le persone vogliono (e non so se per gli artisti maschi è lo stesso) la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro”. Il discorso prosegue: “Mi viene da chiedere: “Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?”. E se ci penso, succede anche in generale, non solo durante il tour“.

Eppure non è la prima volta in cui Alessandra ha dovuto fare i conti con pesanti critiche per aver deciso di continuare a cantare nonostante la gravidanza avanzata. Anche in passato, la cantante aveva replicato alle accuse durante un live rassicurando i presenti: “Volevo dirvi che lei sta benissimo e se io sto bene, anche lei sta bene“. Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

Alessandra Amoroso e la gravidanza

Dunque, la gravidanza di Alessandra Amoroso sta per terminare. Infatti, il prossimo settembre darà alla luce Penelope, la sua prima bambina, nata dall’amore per Valerio Pastore, il suo compagno, nonché tecnico del suono. La coppia sta insieme da qualche tempo e lo scorso marzo ha deciso di comunicare il lieto annuncio ai fan condividendo un dolcissimo scatto su Instagram.