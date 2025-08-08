Una banda di ladri esperti ha fatto irruzione nella villa del conduttore mentre era assente, portando via gioielli e orologi.

Quella tra il 6 e il 7 agosto non è stata una notte facile per Fiorello e la sua famiglia. Il comico e i suoi cari si trovavano fuori città quando una banda di ladri ha fatto irruzione nella sua villa della Camilluccia, a Roma. Qui hanno portato via molti gioielli, orologi e pietre preziose per un valore complessivo di 300mila euro. Ad aver lanciato l’allarme la domestica, che aprendo la porta di casa ha compreso subito che qualcosa non andava.

Il furto e le indagini

Come riportato da Il Messaggero, le indagini sono in corso. Stando a quanto riportato dagli investigatori, il furto sarebbe stato messo in atto da una banda di esperti. A confermare questa ipotesi l’assenza di impronte digitali, tant’è vero che si ipotizza che durante il furto le mani dei ladri fossero coperte da guanti in lattice.

Attualmente la Squadra Mobile di Roma ha ipotizzato che il maxi furto sia stato messo in atto da un gruppo di ladri conosciuti per eseguire furti di alto livello. Inoltre, tra le ipotesi prese in considerazione vi sarebbe anche il probabile coinvolgimento di una spia. Si tratta di un dettaglio importante, dato che la “talpa” avrebbe comunicato alla banda l’assenza del conduttore dalla abitazione.

In ogni caso, la polizia starebbe cercando di individuare, oltre al basista, anche il ricettatore dei beni rubati, nella speranza quantomeno di restituire i gioielli al legittimo proprietario.

Rosario Fiorello – www.donnaglamour.it

Il precedente del 2008