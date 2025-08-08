Alessandra Amoroso in lacrime: arriva la proposta di matrimonio a fine concerto

La cantante e Valerio Pastore, suo compagno, presto convoleranno a nozze. Alessandra ha ricevuto la proposta ieri sera, a fine concerto.

Per Alessandra Amoroso il 2025 rimarrà forse l’anno più importante della sua vita. Dopo l’annuncio della gravidanza, per la cantante è arrivata una nuova sorpresa: la proposta di matrimonio. È successo tutto ieri sera, alla fine del live a Lecce, l’ultimo del suo tour estivo. A documentare l’evento un video che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Il video della proposta di matrimonio

Alessandra Amoroso aveva appena raggiunto il backstage dopo la fine del suo ultimo concerto del “FINO A QUI SUMMER TOUR”, quando ha ricevuto una bellissima sorpresa. Qui, infatti, è stata raggiunta da Valerio Pastore, tecnico del suono nonché suo compagno e padre di Penelope, la loro bambina.

Valerio le ha consegnato un mazzo di fiori e poco dopo si è inginocchiato con un bellissimo anello tra le mani, chiedendo ad Alessandra di sposarlo. Davanti alla proposta, la cantante non ha saputo trattenere le lacrime a causa dell’emozione, chiedendogli anche: “Ma sei impazzito?“. Subito dopo l’ha abbracciato e la coppia si è scambiata un dolce bacio, mentre tutti attorno a loro hanno applaudito i futuri sposi. Di seguito il video con la proposta:

La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore

La relazione tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore è sempre rimasta all’oscuro del gossip e non ha mai voluto far parlare troppo di sé. La coppia si è conosciuta nel 2023 proprio in ambito lavorativo, dato che Valerio Pastore è un tecnico del suono. Da quel momento non si sono più lasciati, decidendo però di tenere un profilo basso per evitare troppe voci sul loro conto.

A distanza di due anni dal loro incontro, oggi la coppia sta vivendo un momento d’oro: presto diventeranno genitori della loro prima bambina e dopo la nascita li aspetta una nuova meravigliosa avventura: il matrimonio.