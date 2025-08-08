Una giovane fan ha incontrato Stefano De Martino al ristorante e ha colto l’occasione per chiedergli un consiglio d’amore. Il video.

Da qualche settimana è virale un video in cui si vede Stefano De Martino mentre parla con una ragazza in un locale a Porto Cervo. Il motivo? La giovane fan gli avrebbe chiesto un consiglio d’amore. Il filmato è stato pubblicato lo scorso 26 giugno e ha raccolto ben 560mila visualizzazioni. Ma ad aver sorpreso tutti è stata la reazione del conduttore davanti alla richiesta: scopriamo che cosa è successo.

La reazione di Stefano De Martino

Nel video condiviso su TikTok si vede Stefano De Martino in compagnia di una giovane fan. Entrambi sono seduti al tavolo di un ristorante a Porto Cervo, in Sardegna, e sembrano molto concentrati. In effetti la ragazza ha spiegato cosa fosse successo con una scritta in sovrimpressione che recita: “Sei talmente tanto esaurita che ti sei messa a parlare dei tuoi problemi sentimentali a Stefano De Martino“.

Dunque è proprio questo che è successo: la ragazza ha chiesto un consiglio d’amore al conduttore, ma dal video non si può sapere che cosa si siano detti. In ogni casi è stata sorprende la reazione di Stefano, il quale ha ascoltato attentamente la giovane, dandole a quanto pare il consiglio richiesto. A conferma ciò sarebbe un ulteriore commento lasciato dalla fan, ossia: “Stefano è stato tanto carino“.

In ogni caso, la giovane non era sola, ma assieme a lei anche una sua amica, la quale si è occupata di riprendere la scena col cellulare.

I commenti degli utenti