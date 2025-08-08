“Il desiderio si è avverato”: Pierpaolo Pretelli e la ‘foto di famiglia’ in un giorno speciale

Una foto di famiglia allargata per il bene del piccolo Leonardo: così Pierpaolo Pretelli ha voluto festeggiare il suo primo figlio.

Ieri sera ci sono stati grandi festeggiamenti in casa Pretelli. Infatti, ha avuto luogo il compleanno del piccolo Leonardo, il figlio che il conduttore ha avuto da Ariadna Romero, la sua ex compagna. Ma ad aver colto tutti di sorpresa è stato il fatto che alla festa fossero presenti sia Giulia Salemi che Ariadna, le quali hanno posato per una foto di famiglia “allargata” per la gioia del bambino.

La foto di famiglia e le parole di Pierpaolo

È dolcissima la fotografia pubblicata da Pierpaolo Pretelli sulle sue storie di Instagram. Nello scatto si vedono lui, Giulia Salemi e Ariadna Romero mentre danno un bacio a Leonardo, il primo figlio del conduttore.

L’occasione è stato proprio il compleanno del bambino, che oggi ha 8 anni. Un gesto bellissimo che ha commosso il web, dato che come raccontato da Pierpaolo, Leonardo ci teneva tanto ad aver tutta la sua famiglia unita per la sua festa. A testimoniare ciò, un commento scritto in sovrimpressione dal conduttore: “Il desiderio espresso da Leo si è avverato. Tutti insieme“. Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

Giulia Salemi su Ariadna: “La mia più grande alleata”

Sicuramente, ad aver catturato l’attenzione del pubblico è stata la complicità tra Giulia Salemi e Ariadna Romero. Nello scatto, infatti, le due donne si stringono la mano, un gesto che fa comprendere che tra loro i rapporti siano più che ottimi.