Barbara D’Urso in pista a Ballando con le Stelle: la conferma ufficiale di Milly Carlucci

Barbara d’Urso torna in TV: Milly Carlucci annuncia ufficialmente la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Dopo l’indiscrezione di Dagospia arriva la conferma: Barbara d’Urso sarà una concorrente di Ballando con le Stelle. La notizia, attesa da molti, mette fine a settimane di voci e ipotesi, sancendo il ritorno della conduttrice sul piccolo schermo. L’ufficialità, come riportato da Novella2000, è arrivata con un video diffuso sui social da Milly Carlucci.

L’esperienza di Barbara d’Urso come “ballerina per una notte”

Questa partecipazione a Ballando con le Stelle segna il ritorno di Barbara D’Urso dopo un’assenza dalla televisione che durava da alcuni anni. Un primo assaggio del suo talento sul palco dello storico programma Rai era già arrivato nella passata edizione, quando era stata “ballerina per una notte“, conquistando la giuria con energia e presenza scenica.

L’annuncio ufficiale di Milly Carlucci

Nel video diffuso sui social, aggiunge Novella 2000, Milly Carlucci appare al telefono e pronuncia parole che non lasciano spazio a incertezze: “Sì, ci alleniamo tutti i giorni. Indubbiamente è un po’ faticoso ma ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutto. Sarà una grande avventura, molto faticosa ma molto divertente. Dai, ci vediamo all’Auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove, un bacione grandissimo“.

Subito dopo, arriva la rivelazione: Barbara d’Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle. La conferma ufficiale chiude ogni indiscrezione e smentisce altre ipotesi circolate nei giorni precedenti. Proprio in contrasto, Francesca Fagnani ha invece spiegato a Novella 2000 che non farà parte del cast.

Per i telespettatori, si tratta di un appuntamento imperdibile: rivedere la storica conduttrice di Pomeriggio 5 in TV, questa volta nei panni di concorrente. L’attesa è alta e cresce la curiosità non solo su come affronterà questa nuova avventura, ma anche sulle possibili rivelazioni riguardo alla sua chiusura con Mediaset, che potrebbero arrivare già a partire dalla prima puntata.

Ecco, a seguire, il video dell’annuncio ufficiale: