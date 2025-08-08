Aurora Ramazzotti spiazza con “sono una str**za..” e svela il motivo di una giornata no e il gesto semplice che le ha ridato il buonumore.

Mentre Eros Ramazzotti è in vacanza con le ex mogli, la figlia Aurora accende i riflettori su di sé con una dichiarazione diretta: “Sono una str**za…“. Una frase così, buttata lì, ma che trova subito una risposta. Ecco cosa è successo alla figlia di Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti parla della sua “giornata no”: cosa succede

Aurora Ramazzotti racconta di una di quelle giornate in cui nulla sembra andare bene: lo specchio restituisce solo difetti, ogni minima cosa infastidisce, e puntualmente arriva l’imprevisto che peggiora tutto. Una situazione che lei stessa collega ai giorni del ciclo mestruale, quando gli ormoni giocano con l’umore.

Non è vittimismo, spiega Fanpage, ma un dato di fatto: le fluttuazioni ormonali incidono sulla percezione delle cose, rendendo ogni piccolo intoppo – dal caffè rovesciato all’autobus perso – un ostacolo gigantesco.

Con la sua solita schiettezza social, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker condivide questo momento, inserendolo nel filone dei temi che affronta da sempre: body shaming, salute mentale e quotidianità senza filtri.

La confessione dietro quel “sono una stronza…”

Il mistero si scioglie in una foto condivisa con i follower. Aurora Ramazzotti indossa un coordinato estivo, i capelli leggermente ondulati e un trucco fresco. Lentiggini in evidenza, blush sulle guance e un rossetto caldo. Sotto, la didascalia che chiarisce tutto: “Mi sono truccata per la mia stupida salute mentale, perché sono una str**za meteoropatica durante il ciclo“.

Quelle parole, forti ma ironiche, non sono un’autocritica cattiva, ma il modo in cui lei descrive con sincerità quei giorni in cui l’umore precipita. Il make-up, in questo caso, è stato un piccolo atto di auto-cura, un gesto semplice per ritrovare un pò di equilibrio e alleggerire una giornata pesante.