Belen Rodriguez si trova al centro di una bufera. Sul web, infatti, è diventato virale un video in cui si vede la showgirl litigare pesantemente con un benzinaio di Porto Cervo, nei pressi del locale Sottovento. Ad aver fatto discutere il web è stata sopratutto una frase pronunciata da Belen: ecco che cosa è successo.

Ad aver diffuso il video è stato il quotidiano “La Nuova Sardegna”. All’interno del contenuto si vede Belen avvicinarsi a un distributore di benzina per fare rifornimento al suo suv. Tuttavia, pare che la showgirl sia entrata in una zona con divieto d’accesso segnalata da un birillo.

Tuttavia, la conduttrice avrebbe ignorato il segnale, passando lo stesso, costringendo il benzinaio a intervenire. Quest’ultimo, infatti, si è rivolto subito a Belen: “Ma scusami, ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?“. Ed è stata proprio la replica della showgirl a spiazzare tutti: “Perché lei mi sta sul ca**o“. A questo punto il benzinaio ha controbattuto: “Anche lei mi sta sul ca**o e quindi? Qua non può passare! Non può passare. Se ci sono i birilli non può passare!“. Poco dopo si sente la voce di un secondo uomo, probabilmente colui che ha ripreso la scena che ha aggiunto: “C’è il pozzetto aperto, Belen… sei sul pozzetto aperto“.