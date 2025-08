L’auto di Elisabetta Canalis è in perfetto american style: extra large e costosa

Che auto possiede Elisabetta Canalis? Vivendo da tempo negli Stati Uniti d’America, non poteva che scegliere un modello extra large.

Anche se il suo matrimonio con Brian Perri è finito, Elisabetta Canalis ha deciso di restare a vivere in America, precisamente a Los Angeles. Il suo cuore sarà sempre italiano, ma si è adeguata perfettamente allo stile Usa, pure nella scelta dell’auto: ecco che modello ha e quanto costa.

Auto Elisabetta Canalis: un modello extra large per l’ex velina

Da anni, ormai, Elisabetta Canalis si è stabilita in America, nei pressi delle Hollywood Hills, a circa 20 minuti da Santa Monica. Un tempo a legarla agli Stati Uniti era l’amore per quello che era suo marito, Brian Perri, mentre oggi continua a viverci per il bene della figlia Skykler Eva, nata proprio da quell’unione finita. L’ex velina si è adeguata alla perfezione all’american style, tanto che anche la sua auto è di dimensioni extra large.

Stando a quanto si coglie dalle sue condivisioni Instagram, ha scelto di guidare un enorme suv della casa automobilistica statunitense Chevrolet. La Canalis dovrebbe aver acquistato un Tahoe o un Suburban, entrambi gioiellini di punta dell’azienda. Struttura massiccia e design tridimensionale, una vettura lunga e molto, molto spaziosa. Probabilmente, ha scelto questa macchina proprio per lo spazio, che le consente di trasportare contemporaneamente tutti i suoi cani.

Quanto costa l’auto di Elisabetta Canalis?

L’auto di Elisabetta Canalis è dotata di tutti i comfort possibili e inimmaginabili. Chevrolet, infatti, ha progettato Tahoe e Suburban per garantire una spaziosità senza precedenti e un’elevata tecnologia per l’intrattenimento. Un esempio? L’head-up display che proietta le informazioni sulla guida su uno schermo di 15 pollici posizionato proprio davanti al guidatore.

Ovviamente, il prezzo per assicurarsi una macchina di questo tipo non è accessibile a tutti. Per una Tahoe si parte da circa 75.900 euro, mentre la Suburban può costare dai 94.306 ai 99.186 euro