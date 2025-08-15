Terribile notizia per il numero uno di Amazon, Jeff Bezos. Un tragico lutto lo ha colpito: è morta la sua adorata madre Jacklyn Gise.

Il periodo felice di Jeff Bezos con tanto di recente matrimonio subisce in queste ore uno stop drammatico. Infatti, il noto imprenditore, nonché numero uno di Amazon, ha annunciato di aver subito un terribile lutto. In queste ore, il miliardario ha comunicato via social la morte di sua madre, Jacklyn Gise Bezos, deceduta all’età di 78 anni dopo una malattia degenerativa.

“La sua vita adulta è iniziata un po’ presto quando è diventata mia madre alla tenera età di 17 anni. Non deve essere stato facile, ma lei ha fatto funzionare tutto”, ha scritto Bezos. “Ha iniziato ad amarmi con ferocia […]. Per il resto della sua vita, quella lista di persone da amare non ha mai smesso di crescere. Ha sempre dato molto di più di quanto abbia mai chiesto. Dopo un lungo litigio con la demenza e la malattia di Lewy, oggi è morta, circondata da tanti di noi che l’hanno amata: i suoi figli, i suoi nipoti e mio padre. So che ha sentito il nostro amore in quegli ultimi momenti. Siamo stati tutti così fortunati ad essere nella sua vita. La tengo al sicuro nel mio cuore per sempre”.

La malattia della donna

Nel lungo messaggio di Bezos, come è stato possibile evincere, è stata comunicata quindi anche la causa della morte della donna che combatteva da tanti anni con la demenza a corpi di Lewy, una malattia degenerativa caratterizzata dalla formazione di accumuli nel tessuto celebrale, chiamati appunto i corpi di Lewy.

Questa forma di patologia, la seconda più comune dopo l’Alzheimer, causa un progressivo declino cognitivo, con svariate problematiche dal deficit di memoria, fino ai disturbi del sonno, allucinazioni visive ricorrenti e gravi compromissioni motorie.