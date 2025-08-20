Cristian Totti lascia il calcio, spunta il desiderio di mamma Ilary Blasi: “Avrebbe preferito studiasse”, la rivelazione.

Il nome Totti richiama inevitabilmente il calcio, ma non sempre i destini dei figli seguono le orme dei genitori. È il caso di Cristian, primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, che a soli diciannove anni ha detto addio al pallone e ha intrapreso una nuova strada. A raccontare i dettagli della sua scelta e un inedito retroscena familiare è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. A poche settimane dalla notizia dell’addio alla carriera calcistica, il giornalista ha rivelato quali sarebbero i desideri di Ilary Blasi per il futuro del figlio.

Ilary Blasi e il desiderio per il futuro di Cristian

Secondo quanto rivelato da Parpiglia, dietro alla decisione di Cristian Totti si cela un punto di vista ben preciso di mamma Ilary Blasi, che avrebbe preferito per il figlio un percorso di studi piuttosto che un tentativo nel mondo del calcio.

“Cristian Totti di scuola non ne vuole sapere, proprio come il padre” ha spiegato il giornalista, riportando un desiderio rimasto in parte disatteso da parte della conduttrice. Una divergenza di opinioni che si inserisce in un contesto familiare inevitabilmente influenzato dal cognome pesante che Cristian porta con sé.

Chanel Totti con Noemi Bocchi, Francesco Totti, Cristian Totti – www.donnaglamour.it

Il figlio maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, aveva esordito nelle giovanili della Roma, per poi passare al Frosinone e infine in Spagna, nel Rayo Vallecano, senza però trovare la sua strada sul campo.

Oggi lavora alla Totti Soccer School, accanto allo zio Riccardo, in un ruolo d’ufficio che segna una svolta radicale rispetto agli anni passati tra allenamenti e partite.

La carriera e il futuro di Cristian Totti

Parpiglia ha descritto Cristian come “introverso, educato e gentile“, attualmente fidanzato con l’attrice Melissa Monti, prossima a comparire nella nuova stagione de I Cesaroni.

Nonostante gli sforzi del padre, che lo aveva persino portato a giocare in Spagna chiedendo aiuto a Ronaldo “Il Fenomeno”, presidente del Valladolid, Cristian non ha trovato la sua strada nel calcio professionistico.

“Nonostante le pressioni derivanti dal portare un cognome così importante, Cristian ci ha provato” ha raccontato Parpiglia. Secondo il giornalista, è difficile immaginare il giovane in un reality o in televisione, a conferma della scelta di un percorso di vita più riservato.