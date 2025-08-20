Cesare Cremonini e Caterina Licini sempre più vicini: in barca alle Eolie, tra relax e complicità dopo il tour negli stadi.

Dopo mesi intensi trascorsi tra palchi gremiti, concerti sold out e incontri con i fan, Cesare Cremonini ha deciso di concedersi una pausa lontano dai riflettori. Il cantautore bolognese è stato infatti paparazzato in vacanza alle isole Eolie, dove si è lasciato andare a momenti di relax insieme a un gruppo di amici.

Con lui c’era anche Caterina Licini, la trentenne che negli ultimi mesi è stata più volte avvistata al suo fianco. La loro conoscenza sembra proseguire, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, che hanno acceso la curiosità dei fan e dei media. Ma scopriamo tutti i dettagli della loro crescente complicità.

La vacanza insieme alle Eolie

Gli scatti pubblicati ritraggono Cesare Cremonini e Caterina Licini a bordo di una barca, circondati da amici e dalla bellezza del mare siciliano.

Nessun gesto plateale, ma una complicità evidente, fatta di sorrisi e conversazioni rilassate. Lei, appassionata di sport acquatici, ha condiviso solo pochi giorni fa una foto mentre risaliva in barca dopo un bagno rigenerante, mentre dal profilo del cantautore non trapela nulla.

Cesare Cremonini

Eppure le immagini parlano chiaro: tra i due sembra esserci una sintonia in crescita, alimentata da un’estate vissuta con leggerezza e serenità.

I primi incontri beccati dai fotografi

Non è la prima volta che Cesare Cremonini e Caterina Licini vengono visti insieme. La loro conoscenza era già stata notata a Cortina d’Ampezzo lo scorso gennaio e successivamente a Lignano Sabbiadoro a giugno.

Lei, ex ballerina che partecipò ad Amici nel 2011, oggi è una sportiva appassionata di surf e motociclismo e ha fondato un brand di abbigliamento dedicato agli sport acquatici. Inoltre, è stata spesso avvistata tra il pubblico dei concerti del cantante.

Cremonini in una recente intervista aveva dichiarato: “Costruisco e decostruisco continuamente il mio ruolo nella coppia, vivendo l’amore come una forma d’arte. Il dolore è un elemento di connessione fondamentale per me“.