“Me l’aspettavo”, la stoccata sulla rottura tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne

Nadia Di Diodato commenta la crisi tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne: “Me lo aspettavo”, le ultime indiscrezioni.

Negli ultimi giorni si parla con insistenza di una presunta crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne. A intervenire su questa situazione è stata Nadia Di Diodato, che al podcast di CheDonna.it ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Le sue parole non solo riguardano la coppia in difficoltà, ma toccano anche aspetti personali legati al suo percorso nel programma. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Nadia Di Diodato e la crisi tra Gianmarco e Cristina

Secondo Nadia, la rottura tra Gianmarco e Cristina non sarebbe affatto una sorpresa. “Me lo aspettavo, non li ho mai visti molto… secondo me c’era una grande attrazione fisica tra loro, molto, si percepiva” ha detto.

La Di Diodato ha spiegato che la chimica iniziale, basata su un forte trasporto fisico, non si è tradotta in un legame più profondo: “Mi sembravano due quindicenni nel pieno degli ormoni, e poi ad un certo punto la cosa è stata fatta, e si scarica tutto“.

Qui il video dell’intervista.

Nadia non ha risparmiato nemmeno Cristina Ferrara da critiche dirette. Pur definendola “una bellissima ragazza“, ha aggiunto: “La stimo tanto perché è una gran paracu*a, ma continuo a pensare che sia costruita“.

Delusione per Gianmarco e nuova vita sentimentale

Il giudizio più amaro Nadia lo ha riservato però a Gianmarco Steri. “Ha fatto dei gesti troppo forti, detto delle cose troppo forti, soprattutto alla fine, che si sarebbe potuto risparmiare, non gli ha dato il valore giusto” ha dichiarato.

Ripensando alla sua esperienza, ha confessato di essere rimasta in silenzio al momento della scelta perché troppo arrabbiata: “Avrei detto magari cose che non pensavo e non volevo dargli nemmeno la soddisfazione“.