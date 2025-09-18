Una serata unica e magica per le future nonne di Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. Gli scatti in ristorante a Milano.

Dopo la fake news antipatica sul conto della figlia, ecco Giulia De Lellis tornare protagonista. Infatti, nelle scorse ore, è stato tempo di una serata speciale al ristorante Don Carlos di Milano, dove le mamme della influencer di Tony Effe hanno condiviso una cena all’insegna della convivialità e dell’eleganza. Un incontro che non è passato inosservato, visto che a immortalarlo e condividerlo sui social è stata proprio Giulia, che ha documentato con entusiasmo alcuni momenti della serata.

Giulia De Lellis e Tony Effe: le future nonne insieme

Nelle scorse ore, le future nonne di Priscilla hanno trascorso una cena importante in vista dell’arrivo della nipotina. Le due donne, Sandra (mamma di Giulia) e Annarita (mamma di Tony Effe), sono apparse sorridenti e composte ai tavoli del prestigioso locale meneghino, situato all’interno dell’Hotel De Milan, una delle strutture più iconiche della città.

Il rapper Tony Effe e l’influencer Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Come è stato possibile notare dalla scritta pubblicata dalla De Lellis, la serata è stata offerta dall’esclusivo ristorante. Ad occhio non si è trattato di una cena qualsiasi, ma di un momento curato nei dettagli, dove le protagoniste hanno potuto godere delle prelibatezze del menù firmato Don Carlos. Nel corso della serata, Giulia De Lellis non ha nascosto la sua gioia nel trascorrere del tempo con entrambe le mamme, immortalando sorrisi, calici di vino e piatti raffinati.

L’attesa per Priscilla

L’incontro tra Sandra e Annarita ha destato curiosità tra i fan, alimentando affetto e commenti positivi sui social. Un’occasione che mostra un clima sereno e complice tra le famiglie, in un contesto elegante e accogliente. Il Don Carlos, noto per l’atmosfera intima e la sua cucina di alto livello, ha fatto da cornice perfetta ad una serata che ha unito due mondi apparentemente diversi ma legati da un filo comune: l’affetto per Giulia e Tony e soprattutto l’attesa di vedere la piccola Priscilla entrare a tutti gli effetti nella famiglia.