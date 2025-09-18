In attesa di diventare papà, Ignazio Moser si è rimesso a lucido in merito alla forma fisica in vista anche di una impresa sportiva da compiere.

Dopo il bellissimo regalo di compleanno ricevuto, Ignazio Moser si sta preparando a diventare padre per la prima volta. In attesa dell’arrivo della sua prima figlia con Cecilia Rodriguez, però, il ragazzo non ha perso le buone abitudini sportive. Anzi. Moser, infatti, con tanto di addominale scolpito e bilancia in bella mostra ha spiegato che sta per affrontare una nuova impresa: l’Ironman a Cervia.

Ignazio Moser: addominale scolpito e nuovo peso

Dando uno sguardo alle stories su Instagram di Ignazio Moser è stato possibile comprendere come il ragazzo, presto genitore insieme a Cecilia Rodriguez della loro prima figlia, si sia rimesso in forma smagliante in questo periodo. L’uomo ha condiviso alcuni scatti personali che lo ritraggono a petto nudo e sulla bilancia.

Per Ignazio, addominali scolpiti ma soprattutto un nuovo risultato per quanto riguarda il suo attuale peso. Moser ha spiegato: “Era dai tempi dell’isola che non scendevo così tanto sotto i 100 kg”. E infatti, ecco la bilancia segnare 96.2.

Pronto ad una impresa sportiva

Dietro a questo essersi mostrato super in forma, in realtà, non c’è alcun lato narcisista ma una scelta di voler affrontare per la prima volta una vera e propria impresa sportiva. Ignazio, infatti, prenderà parte al prossimo Ironman a Cervia come da lui stesso spiegato: “La competizione da sempre un mix di emozioni tra eccitazione, tensione e preoccupazione… quanto mi piace auto mettermi pressione, sono sempre stato un pro in questo. Vediamo se dopo tanti anni funziono ancora sotto pressione e riesco a raggiungere il mio obbiettivo di completarlo sotto le 5h”, ha scritto in un post social.

In una recente intervista a Men’s Health, Moser ha anche aggiunto in merito all’Ironman: “Sono un performance addicted, mi serve sempre un obiettivo. Mi stimola sempre la sfida con gli altri e poi sfidare me stesso, anche nel nuoto e nella corsa dove non mi sento a mio agio. Vivo per questi stimoli”.