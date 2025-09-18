Sophie Codegoni confessa in tv: “Cosa ho rifatto a 16 anni”

L’influencer e conduttrice Sophie Codegoni è tornata sul piccolo schermo a La Volta Buona raccontando alcuni aspetti della sua vita, passata e presente.

Il caso che l’ha vista coinvolta insieme all’ex Alessandro Basciano è ancora piuttosto scottante, ma Sophie Codegoni ha scelto di provare ad andare avanti e pensare ad altro, almeno per una sera. In questo senso, la nota influencer, modella e conduttrice è stata ospite a La Volta Buona dove ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica.

Sophie Codegoni e i ritocchi fatti

Parlando nel salotto di Rai 1 de La Volta Buona con Caterina Balivo, Sophie Codegoni ha raccontato a tutto lo studio e ai telespettatori il rapporto con i social e con la chirurgia estetica. La ragazza ha spiegato di essere cresciuta negli ultimi anni e di aver capito alcune cose vissute da più piccola. “Allora io ho fatto il filler alle labbra, la prima volta, a 16 anni“, ha esordito.

Sophie Codegoni – www.donnaglamour.it

“Come mai a questa età? Sai quale è il problema? Me lo chiedi ora che sono mamma e che ho 23 anni e che ho una maturità diversa e saprei risponderti. Se me lo avessi chiesto ai tempi… io ero una ragazzina che guardava i social. Ora ci lavoro”, ha continuato Sophie. “Purtroppo, la nostra generazione è cresciuta sui social con filtri, ideali di bellezza e di perfezione inesistente. Vuoi sempre raggiungere un obiettivo: è più una questione psicologica che estetica”.

La nuova consapevolezza

A domanda della Balivo su cosa abbiano detto e pensato i genitori: “I miei genitori? Perché hanno detto di sì? Io ho rotto le scatole alla mia famiglia. Il problema non è stato fare il primo filler alle labbra ma che poi scatta il dismorfismo. Tu vuoi sempre di più. Lì nasce il problema. Noi abbiamo tutta la libertà di fare quello che vogliamo. Lo sbaglio è estremizzarlo. Io ho fatto il filler alle labbra e il seno”.

Col passare del tempo e la nuova maturità acquisita anche diventando madre, la Codegoni ha spiegato di aver deciso di cambiare: “Ripeto, è una cosa psicologica. Una cosa che vai in competizione, ti senti sempre meno. Adesso ho tolto tutto […]. Ad oggi sono naturale e sono molto felice. Mi sto apprezzando molto di più e mi sento me stessa. Da quando sono mamma ho sentito questa responsabilità. Adesso non sono la ragazzina che guarda i social ma quella che ci lavora e devo dare il buon esempio“, ha concluso la Codegoni a La Volta Buona.