Fiorello si schiera e punge: il commento su Gerry Scotti e Stefano De Martino

Protagonista con La Pennicanza, Fiorello via social ha punzecchiato alcuni colleghi commentando la sfida tra Scotti e De Martino.

Dopo aver annunciato il ritorno del suo show La Pennicanza, Fiorello è tornato a farsi sentire sui social. In queste ore, infatti, il noto conduttore ha commentato alcune delle situazioni di attualità del mondo dello spettacolo con particolare riferimento al duello televisivo tra Gerry Scotti, con La Ruota della Fortuna, e Stefano De Martino, con Affari Tuoi.

Fiorello torna con La Pennicanza: la data

Manca poco al ritorno a tutti gli effetti di Fiorello e del suo show in Radio, La Pennicanza. Nei giorni scorsi era stato lo stesso conduttore a comunicarlo via social insieme al collega Biggio. La trasmissione, dopo il successo della passata stagione, ritorna per dare una “ventata di fresco” come precisato dai diretti interessati.

Rosario Fiorello – www.donnaglamour.it

“Biggio, dì al pubblico che stiamo per arrivare“, ha detto Fiore qualche giorno fa nel corso di una diretta social. “Noi saremo una ventata di aria fresca in questo vecchiume che c’è in giro. La ventata di aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi. I più giovani di noi fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi”.

Il commento su Gerry Scotti e Stefano De Martino

A distanza di alcune ore rispetto all’annuncio del ritorno de La Pennicanza, ecco Fiorello riprendere la parola e questa volta dare alcuni commenti piuttosto ironici sull’attualità televisiva. In particolare sul duello tra Rai e Mediaset e nello specifico tra Scotti e De Martino. “Gerry Scotti vince contro Stefano De Martino? Un programma di 50 anni che si scontra con uno di 30, felice di stare alla finestra a guardare“.

Simpatico anche il giudizio in merito alle voci relative al ritorno di Ok il prezzo è giusto in Rai: “Io chiederei di comprare i diritti di Doppio Slalom, il game show di Corrado Tedeschi, quello sì che era bello, ci ha partecipato pure Matteo Salvini”, ha detto Fiore con il suo solito fare ironico e sopra le righe. Insomma, non vediamo l’ora di rivederlo all’opera con La Pennicanza. Le premesse sembra più che ottime!