Fiorello torna con Biggio su Rai Radio2 con La Pennicanza da ottobre: “Saremo una ventata di aria fresca”.

Rosario Fiorello non smette di sorprendere e, con la sua consueta ironia, ha annunciato un ritorno attesissimo per i fan della radio. In diretta Instagram insieme a Fabrizio Biggio, il celebre showman ha svelato i piani per la nuova stagione del nuovo show radiofonico, regalando battute e anticipazioni sul futuro del suo programma. Scopriamo che cosa ha annunciato.

Le parole di Rosario Fiorello: “Torniamo con una ventata di aria fresca”

Il comico siciliano ha collegato il suo annuncio a un momento conviviale: mentre si trovava al ristorante, ha voluto condividere con il pubblico la decisione di riportare in onda La Pennicanza.

Fiorello ha scherzato con Biggio e con i fan collegati, sottolineando la voglia di leggerezza che caratterizzerà la nuova edizione.

“Biggio, dì al pubblico che stiamo per arrivare. Noi saremo una ventata di aria fresca in questo vecchiume che c’è in giro. La ventata di aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi. I più giovani di noi fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi” ha dichiarato ridendo.

Non è mancata una frecciata al mondo televisivo attuale: “Quando ho letto che la Rai sta per comprare Ok, il prezzo è giusto, ho deciso di tornare. Ho pensato allora possiamo andare pure noi“. Un modo ironico per spiegare che, se i grandi classici tornano, anche la sua comicità può avere nuovo spazio.

Quando torna in onda La Pennicanza

Fiorello e Biggio hanno confermato che il programma tornerà su Rai Radio2 a partire da ottobre. Non si tratterà di una novità assoluta, ma della continuazione di un esperimento che lo scorso giugno aveva già conquistato il pubblico con gag, scherzi e momenti di improvvisazione.

“Non è un nuovo programma, è La Pennicanza. Quella è stata una prova. Deve rimanere così, non dobbiamo prepararci niente. I periodi sono brutti, orrendi. Dobbiamo aprire sta finestra di ca*zeggio totale. Torniamo a ottobre” ha spiegato lo showman.

Tra le idee in cantiere, c’è anche la possibilità di portare lo show a Torino, in occasione delle ATP Finals di novembre: “Ci sto pensando” ha concluso, lasciando aperta la porta a una nuova avventura fuori dagli studi radiofonici.