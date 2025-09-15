Fabrizio Corona, la replica a Raoul Bova dopo Verissimo: “Abbiamo le prove”

Fabrizio Corona replica a Raoul Bova dopo l’intervista a Verissimo e rilancia: “Abbiamo le prove dei tradimenti”.

Il ritorno televisivo di Raoul Bova nello studio di Silvia Toffanin era stato presentato come un momento di chiarimento, ma l’effetto ottenuto è stato tutt’altro che pacificatore. L’attore, protagonista di una delle interviste più attese della stagione di Verissimo, ha parlato delle vicende personali che lo hanno visto al centro di uno scandalo mediatico negli ultimi mesi. Ma ad alimentare ulteriormente la polemica è stato Fabrizio Corona, che aveva annunciato da giorni una contro-diretta su YouTube per replicare punto per punto alle dichiarazioni di Bova. Scopriamo che cosa ha detto l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona e l’accusa dei tradimenti

L’ex re dei paparazzi ha seguito l’intervista seduto sul divano, intervenendo nei momenti che riteneva cruciali. La sua attenzione si è concentrata soprattutto quando Raoul Bova ha paragonato i vocali diffusi da Corona a un caso di revenge porn. Una definizione respinta con forza: “È una tecnica di comunicazione per deviare l’attenzione. Hai parlato di revenge porn, hai evocato la pistola fumante, ma non ti sei assunto una sola responsabilità“.

Raoul Bova

Il punto centrale della replica, tuttavia, è stato l’affondo sui presunti tradimenti: “Non hai detto la verità. Tradisci tua moglie ogni giorno con ragazze giovanissime. Noi abbiamo le prove“. Una dichiarazione che non solo riaccende la tensione tra i due, ma mette in discussione l’immagine pubblica dell’attore.

Corona non ha risparmiato neppure Verissimo, accusando la trasmissione di essere parte di un sistema compiacente. “Come per i Ferragnez, anche qui parliamo di una coppia simbolo che in realtà è una finzione” ha aggiunto, sostenendo che la diffusione degli audio fosse del tutto lecita.

La versione di Raoul Bova

Nello studio di Silvia Toffanin, Raoul Bova ha scelto invece di mostrare un lato più intimo e riflessivo. “Io vado in giro a testa alta. Chi mi conosce sa chi sono e non giudica” ha detto. L’attore ha raccontato il dolore provato nel vedere la sua vita privata trasformata in bersaglio di like e sberleffi.

Sul rapporto con Rocío Muñoz Morales, con cui la lunga relazione è giunta al termine, ha sottolineato l’assenza di rancori: “Il nostro rapporto aveva già delle situazioni interne da gestire. Le cose si fanno di comune accordo. Spero di avere rapporti con lei come li ho con la mia ex moglie“.