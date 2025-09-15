“Non mi piego”: il racconto di Raoul Bova infiamma Verissimo

Raoul Bova a Verissimo parla dello scandalo: la reazione dell’attore allo scandalo e la reazione alle minacce subite.

Raoul Bova ha scelto lo studio di Verissimo per raccontare la sua verità dopo settimane di silenzio. L’attore, travolto da uno scandalo mediatico che ha coinvolto la sua vita privata, ha smentito le voci di tradimento e denunciato un tentativo di estorsione. Con parole intense e dirette, ha spiegato come ha affrontato la vicenda e ha dedicato un pensiero alla sua famiglia. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Le parole di Raoul Bova a Verissimo

Durante l’intervista, Raoul Bova ha ripercorso i momenti difficili degli ultimi mesi, seguiti alla diffusione di notizie riguardanti un presunto tradimento con la modella Martina Ceretti, rilanciate da Fabrizio Corona.

“È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare. Non ho capito subito la gravità della situazione” ha raccontato a Silvia Toffanin. L’attore ha poi spiegato di aver ricevuto minacce e richieste inaccettabili: “Mi sono rifiutato di accettare delle minacce e le ho restituite al mittente. Non mi piego e non ho nulla da nascondere“.

Bova ha dichiarato di aver denunciato un tentativo di estorsione, sottolineando come la vicenda abbia messo in luce un problema più ampio. “È come se qualcuno sparasse e poi dicesse agli altri di fare lo stesso. Oggi la pistola sono i social, usati in nome di un like” ha spiegato. La sua riflessione si è poi allargata al tema del revenge porn: “Questa vicenda mi ha fatto pensare a tutte quelle ragazze che non ce l’hanno fatta. Serve una legge, serve un garante che possa intervenire“.

La discrezione su Rocío e il pensiero ai figli

Sul suo rapporto con Rocío Muñoz Morales, con cui ha condiviso dodici anni e due figlie, Raoul Bova ha scelto di mantenere il riserbo. “La nostra storia la conosciamo solo io e lei. La gente parla senza sapere. Non è detto che tutto debba essere spiegato” ha affermato.

Il momento più toccante dell’intervista è stato quello dedicato ai suoi figli, quattro in totale: “Alcuni giornalisti non si sono chiesti se fosse vero o no, se ci fosse una denuncia in corso. Mi aspettavo più etica. Nessuno ha pensato a loro“.