Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: la verità sulla lite con Belen

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio a Verissimo e parla del litigio con la sorella Belen: segnali di riavvicinamento.

Cecilia Rodriguez sta vivendo un periodo di grandi emozioni. La modella argentina, prossima alla nascita della sua prima figlia, si è raccontata con sincerità nel salotto di Silvia Toffanin. Dopo settimane di voci sul presunto allontanamento da Belen, Cecilia ha finalmente chiarito la situazione. Allo stesso tempo, ha condiviso la sua emozione e le paure legate al parto, senza nascondere la gioia di poter stringere presto tra le braccia la piccola Clara Isabel. Ma scopriamo tutto ciò che ha rivelato a Verissimo la sorella di Belen Rodriguez.

Cecilia Rodriguez: tutta la verità della lite con Belen

Ospite di Verissimo, Cecilia Rodriguez ha affrontato apertamente le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi sul rapporto con la sorella.

Qui il video di parte dell’intervista.

“Niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto fisicamente ma siamo molto diverse di carattere. Qualche litigata ogni tanto ci scappa, ma siamo una famiglia molto unita” ha raccontato. Le parole di Cecilia hanno messo fine alle speculazioni, spiegando che i momenti di distanza non sono altro che dinamiche naturali tra sorelle.

La modella ha voluto sottolineare anche un aspetto personale: “Per me lei è mia sorella, non è un personaggio. Me la vivo in un altro modo. Non ho fatto foto con nessuno col pancione, è che alla gente piace molto quando si litiga“.

A conferma del ritrovato equilibrio, ha raccontato di una Belen entusiasta all’idea di diventare zia, pronta a sostenere la sorella nel suo nuovo ruolo di madre.

Cecilia Rodriguez e l’attesa della piccola Clara Isabel

Oltre al chiarimento sul rapporto con Belen, Cecilia ha parlato della sua gravidanza e dell’attesa di Clara Isabel, che nascerà a ottobre. Ha rivelato di aver scelto il parto naturale, un’esperienza che affronta con coraggio: “Non dico che non ho paura, sarei bugiarda, ma voglio provare questa esperienza perché molte donne mi hanno detto che non rifarebbero la gravidanza, ma il parto sì“.

Sempre al suo fianco c’è Ignazio Moser, che non nasconde la sua felicità. “Ignazio è molto contento ed è contento anche che sia una femmina. Ha detto che solo lui potrà chiamarla Isabel” ha raccontato Cecilia con un sorriso.