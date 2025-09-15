Giorgia ai Tim Music Awards tra premi, una nuova canzone e una ferita al volto che non passa inosservata: la cantante fa chiarezza.

È stato un fine settimana denso di emozioni per Giorgia, protagonista indiscussa dei Tim Music Awards. L’artista ha presentato al pubblico il suo nuovo brano Golpe, una performance che ha segnato l’anteprima assoluta della canzone. Ma non solo: la cantante ha portato a casa ben due premi: il primo riconoscimento è arrivato con il platino per il singolo La cura per me, il secondo come unica donna presente nella Global Impact list. Ma c’è stato un particolare che ha attirato l’attenzione dei fan.

La ferita sul volto e la spiegazione ai fan

Se da un lato i riflettori erano puntati sulla musica, dall’altro molti hanno notato un dettaglio sul volto della cantante: un evidente taglio sulla fronte.

A chiarire la questione è stata la stessa Giorgia, che sui social ha pubblicato alcune foto dell’evento, cogliendo l’occasione per ringraziare i suoi collaboratori e dedicare a loro i premi ricevuti.

“Il premio importante è il legame che si crea col pubblico, però ogni tanto riceverne uno fa piacere, anche per tutte le persone che lavorano con me con passione e impegno” ha scritto.

Poi ha svelato l’origine della ferita con ironia: “Per la cronaca ho sbattuto la faccia contro lo spigolo di un muro“. Una battuta che ha strappato sorrisi ai fan, trasformando la curiosità iniziale in un siparietto divertente.

Il botta e risposta con Carlo Conti

Durante la cerimonia non sono mancati momenti di leggerezza. Al momento della consegna del secondo premio, Carlo Conti stava leggendo le motivazioni quando Giorgia lo ha interrotto ringraziando Blanco e Michelangelo, autori de La cura per me.

“Fammeli salutare” ha detto con spontaneità. Il presentatore ha scherzato: “Finisco la motivazione“, ottenendo le scuse della cantante che, sorridendo, ha promesso di restare in silenzio.

Conti ha replicato con complicità: “Tu puoi fare tutto quello che vuoi, sei anche una ottima conduttrice“. “Che bugiardo” ha risposto l’artista ridendo, ricordando che la attende una nuova stagione da protagonista alla guida di X Factor 2025.