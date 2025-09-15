Katia Ricciarelli a Verissimo contro l’assistente di Pippo Baudo: “Non glielo perdonerò mai…”

Katia Ricciarelli attacca l’assistente di Poppo Baudo, Dina Minna, a Verissimo: “Non glielo perdonerò mai”.

Nel weekend appena passato ha fatto ufficialmente ritorno su Canale 5 il programma di Silvia Toffanin, Verissimo, e le prime interviste hanno già lasciato il segno. Tra queste ha suscitato grande scalpore quella a Katia Ricciarelli, ex moglie del celebre conduttore televisivo appena scomparso, Pippo Baudo.

Dopo settimane di frecciatine e accuse rivolte all’assistente personale del conduttore, Ricciarelli è tornata all’attacco rivolgendo dure parole contro Dina Minna davanti a tutta Italia. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Katia Ricciarelli: le accuse durissime

Durante la conversazione con Silvia Toffanin, la cantante lirica non ha usato mezzi termini nei confronti di Dina Minna.

“Non le perdonerò mai il fatto di non avermi avvisato della sua morte o che era in ospedale da un mese. Sarei corsa da lui, sarei rimasta giorno e notte con lui” ha dichiarato Ricciarelli con evidente emozione.

L’artista ha raccontato di aver saputo della scomparsa di Baudo soltanto attraverso messaggi di condoglianze: “Pensavo fosse una fake news, nessuno mi aveva avvisato“.

Secondo Ricciarelli, lo stesso trattamento sarebbe stato riservato anche al figlio di Baudo, Alessandro. “Neanche lui era stato informato. Io l’ho visto piangere, non si fanno queste cose” ha aggiunto, accusando Minna di aver filtrato per anni le telefonate e i rapporti personali del conduttore. Un’accusa che arriva dopo le tensioni già esplose nei giorni scorsi per questioni legate all’eredità, che avrebbero portato persino a una diffida da parte della stessa Minna.

Il rimpianto del divorzio e dei figli mancati

Nell’intervista, Ricciarelli ha lasciato spazio anche a un ricordo più intimo del suo matrimonio con Baudo, rivelando i rimpianti di una storia che avrebbe potuto avere un futuro diverso.

“Volevamo un figlio ma ci è andata male. Avremmo potuto continuare, potevamo risolvere tanti problemi” ha ammesso con rammarico. Il dolore per la separazione e la consapevolezza che il conduttore sia morto senza avere al suo fianco le persone più care hanno lasciato un segno profondo nella vita dell’artista.

“Mi dispiace tantissimo che non sia andata avanti e che lui se ne sia andato da solo. Questo non lo perdonerò mai alla segretaria di Pippo e verrà il giorno che i conti torneranno” ha concluso Ricciarelli.