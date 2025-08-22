Katia Ricciarelli ricorda Baudo e lancia una dura accusa contro la sua assistente Dina: “Lui le ha intestato due appartamenti”.

A pochi giorni dai funerali di Pippo Baudo, l’ex moglie Katia Ricciarelli torna a parlare del suo legame con il celebre conduttore televisivo, scomparso lo scorso 16 agosto a Roma. La cantante e attrice, che dal 1986 al 2004 è stata sposata con lo storico conduttore, ha rivelato in un’intervista a “Gente” emozioni contrastanti: dolore per la perdita, amarezza per il silenzio ricevuto dallo staff del marito e ricordi dolci che hanno segnato la loro lunga storia. Senza nascondere la delusione, Ricciarelli ha puntato il dito contro le persone che circondavano Baudo, e in particolare contro la sua assistente Dina. Scopriamo che cosa ha detto.

Le parole di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo

“Ho un grande e immenso dolore nel cuore” ha dichiarato Katia Ricciarelli ricordando Baudo. “Il nostro è stato un matrimonio che ha fatto sognare l’Italia; l’ho amato moltissimo e non l’ho mai dimenticato” ha dichiarato.

La cantante ha poi rivelato la sofferenza vissuta dopo la separazione: “A ogni mio compleanno, il 18 gennaio, ho sempre aspettato una telefonata, anche due semplici parole, ma nulla“.

Pippo Baudo – www.donnaglamour.it

Ricciarelli ha spiegato che la notizia della scomparsa dell’ex marito l’ha appresa indirettamente da tv e messaggi di amici: “Nessuna delle persone che stavano attorno a lui ha avuto l’accortezza di telefonarmi per avvisarmi. Io l’ho chiamato molte volte e, tranne in un’occasione in questi ultimi sei anni, non ho potuto parlare con lui“.

La cantante ha sottolineato di non essere stata informata nemmeno sul suo stato di salute: “La sua morte per me è stata improvvisa e inaspettata“.

La rabbia verso lo staff e l’assistente Dina

Ricciarelli ha espresso con chiarezza la sua opinione sul ruolo dello staff di Baudo: “Per sentirlo dovevo passare attraverso la sua assistente Dina. Credo che Pippo non avesse attorno a lui le persone giuste“.

L’ex soprano ha ricordato un episodio che l’ha segnata profondamente: “Una volta mi dissero che doveva essere operato: arrivai in ospedale e l’intervento era già avvenuto. Sono sempre stata messa all’oscuro di tutto e questo per me rimane un grande dolore“.

Il riferimento più diretto riguarda i rapporti di Baudo con Dina: “Una volta mi disse di avere intestato due appartamenti di Roma alla sua assistente. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: ‘È buona e mi sta vicino’. Questo le fa capire tutto“.