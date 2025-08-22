Marcella Bella si sfoga dopo Sanremo: amarezza per media e radio, “La radio mi ha tagliata fuori”, le dure parole della cantante.

L’ultima intervista rilasciata da Marcella Bella al Corriere della Sera ha attirato l’attenzione dei fan e dei media per le dure parole spese dalla cantante che ha rivelato la sua delusione dopo il Festival di Sanremo 2025. La cantante, che presto vedremo in pista a Ballando con le Stelle, non ha nascosto l’amarezza per l’accoglienza ricevuta da giornalisti e radio, spiegando di sentirsi esclusa e fraintesa. Le sue parole hanno acceso un dibattito che ha coinvolto anche il mondo radiofonico. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Lo sfogo di Marcella Bella

Reduce dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è classificata al ventinovesimo posto, Marcella Bella ha raccontato il suo punto di vista in una lunga intervista al Corriere della Sera.

“Si parla malissimo di me, dicono che sono antipatica, arrogante, ma non mi conoscono, hanno preconcetti” ha dichiarato la cantante, spiegando come i più giovani abbiano invece colto la sua vera essenza.

Un episodio in particolare l’ha colpita: “Io mi classifico ultima e nella trasmissione il giorno dopo il Festival Mara Venier presenta gli artisti, i vincitori. Nel pubblico c’è una mamma che chiede al figlio ‘Chi ti è piaciuto?’ E lui ‘Marcella! Doveva vincere lei‘“.

Bella ha anche lamentato l’assenza di sostegno da parte dei giornalisti, ricordando come qualcuno l’abbia addirittura accusata di favoritismi. “Sono arrivati a dire che ero pure raccomandata dopo 8 Festival e un successo internazionale come Montagne verdi che il Bayern Monaco ha preso come inno, pazzesco” ha sottolineato.

La polemica sulle radio

Il suo sfogo ha toccato anche il mondo delle radio, accusato di discriminare gli artisti più maturi. “Ci sono discriminazioni e lo dico con dispiacere. Le radio quando hai una certa età ti tagliano fuori. A meno di chiamarti Vasco Rossi, non ti passano un disco” ha dichiarato Marcella Bella.

Alle sue parole è arrivata una replica, attraverso il giornalista e conduttore Alvise Salerno. Tramite i suoi social ha precisato: “Pelle Diamante è stato trasmesso da 87 radio con più di 3.700 passaggi da febbraio a maggio“. Il brano, inoltre, è stato utilizzato in diversi programmi televisivi, tra cui Ne vedremo delle belle su Rai 1.