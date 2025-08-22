Roberta Rei de Le Iene racconta sui social il dolore per la perdita del suo bambino e lancia un messaggio alle donne.

Sono stati momenti difficili per Roberta Rei, la giornalista delle Iene che ha scelto di condividere con i suoi follower un momento di profonda sofferenza. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, la conduttrice ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio in cui racconta il dolore per la perdita del suo bambino. Un racconto intimo, accompagnato da una foto in bianco e nero con il mare sullo sfondo, che ha commosso molti e che porta con sé una riflessione rivolta a tutte le donne che hanno vissuto o stanno vivendo lo stesso lutto. Ma scopriamo che cosa ha detto la giornalista.

Roberta Rei: il post commuove i social

Nel post, Roberta Rei ha descritto senza filtri quello che ha definito “il periodo più difficile di sempre“.

La giornalista ha raccontato l’emozione inaspettata della gravidanza, seguita dalla devastazione della perdita: “Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita… A quattro mesi inoltrati, poi, “la natura ha scelto per te” e il dolore più grande. Viscerale, anche quello, dei più forti mai provati“.

Parole che rivelano la profondità di una ferita ancora aperta, trasformando un momento privato in un messaggio pubblico di condivisione.

Rei ha ricordato anche i giorni in ospedale, segnati dal contrasto tra la sua esperienza e la nascita dei figli di altre madri: “Ho sentito i pianti di quelle creature che venivano al mondo. Erano dei coltelli che si infilavano nello stomaco“.

Un messaggio potente rivolto alle donne

Accanto al racconto personale, l’inviata de Le Iene ha voluto lanciare un appello a tutte le donne che affrontano il dolore dell’aborto, spesso nel silenzio: “Dovete abbracciarvi. E dovete chiedere aiuto. Se non ci riuscite da sole, chiedete aiuto. E a chi vi sta intorno dico: abbracciatele sempre“.

Parole che hanno trovato grande risonanza, ricevendo messaggi di affetto e sostegno non solo da colleghi e volti noti dello spettacolo, ma anche da molte donne che si sono riviste nella sua esperienza.

Nel suo quarantesimo compleanno, così diverso dagli altri, Roberta Rei ha concluso con una riflessione che racchiude la sua nuova consapevolezza: “Si può essere fragili, non c’è da nasconderlo, anche questo ho imparato“.