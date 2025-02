Marcella Bella arriva ultima in classifica al Festival di Sanremo 2025: la reazione inaspettata della cantante.

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly e la sua canzone “Balorda nostalgia”. Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, mentre a sorpresa l’ultima posizione è andata a Marcella Bella con il brano “Pelle diamante”.

La classifica è stata determinata dai voti della giuria demoscopica, della Sala Stampa e del televoto, che hanno contribuito a definire il destino degli artisti in gara. Nonostante il grande affetto del pubblico nei confronti di Marcella Bella, il suo brano non ha ottenuto il successo sperato in termini di voti. Ma qual è stata la reazione della cantante alla classifica finale? Lo ha rivelato la stessa Marcella.

La reazione di Marcella Bella alla classifica di Sanremo 2025

Dopo la finale, la cantante ha commentato il risultato ai microfoni di RTL 102.5, e ha rivelato di aver scoperto solo il giorno seguente la sua posizione in classifica: “Ho scoperto poco fa di essere arrivata ultima, ieri a mezzanotte ero già a letto“.

Una risposta che ha sorpreso e divertito molti fan, ma che ha dimostrato la sua leggerezza e autoironia di fronte al risultato.

Marcella Bella

Quale sarà il destino della cantante dopo Sanremo? Nonostante la delusione della cantante per l’ultimo posto, la sua carriera continua a essere una delle più importanti della musica italiana.

Il futuro di Marcella Bella dopo Sanremo

Nonostante il piazzamento, Marcella Bella resta una delle voci più amate della musica italiana. Il suo brano “Pelle diamante” è dedicato alle donne e porta avanti un messaggio importante, anche se non ha trovato l’approvazione del pubblico sanremese.

Sarà interessante vedere quali saranno i suoi prossimi progetti e se tornerà presto con nuova musica. Non ci resta che attendere per scoprire cosa farà la cantante nei prossimi mesi.