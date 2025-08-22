Millie Bobby Brown e Jake Bon Jovi hanno adottato una bambina. L’attrice annuncia sui social: “Siamo così felici”.

La notizia è arrivata a sorpresa e ha subito catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo: Millie Bobby Brown, amatissima protagonista di Stranger Things, e suo marito Jake Bon Jovi hanno annunciato di essere diventati genitori. La coppia, sposata da un anno, ha scelto un percorso speciale per allargare la famiglia, condividendo la gioia con un messaggio carico di emozione. Scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio.

Millie Bobby Brown è diventata mamma: l’annuncio social

È stata la stessa Millie Bobby Brown a rendere pubblica la notizia nella giornata del 21 agosto 2025 attraverso un post sui social, in cui ha raccontato con semplicità e dolcezza la scelta fatta insieme al marito.

“Quest’estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina” ha scritto l’attrice britannica, oggi ventunenne, aggiungendo poi: “Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo della genitorialità, augurandoci che possa essere rispettata la nostra privacy“.

Nonostante nelle scorse settimane si fossero diffuse indiscrezioni su una presunta gravidanza, la verità si è rivelata ben diversa: Millie e Jake hanno deciso di intraprendere la strada dell’adozione, coronando così il sogno di diventare genitori.

Il post ha i commenti limitati e non presenta alcuna foto della famiglia appena nata, segno che Millie e Jake hanno a cuore la privacy della bambina e preferiscono, almeno per il momento, mantenere un certo riserbo.

Un nuovo capitolo per la coppia

La notizia dell’adozione rappresenta un passaggio significativo nella vita della giovane attrice e del marito Jake Bon Jovi, modello ventitreenne e figlio del celebre rocker Jon Bon Jovi.

I due, che hanno ufficializzato la loro unione lo scorso anno con una cerimonia intima celebrata dall’attore Matthew Modine, hanno dimostrato ancora una volta la solidità del loro legame e la volontà di costruire insieme un futuro familiare.

La scelta di condividere pubblicamente la gioia, pur mantenendo un certo riserbo sui dettagli, è stata accolta con entusiasmo dai fan e dai media internazionali, che hanno salutato la notizia come l’inizio di una nuova, emozionante fase nella vita di Millie Bobby Brown.