Chiara Ferragni: amore a gonfie vele con Tronchetti Provera, vacanze in famiglia

Chiara Ferragni sorridente

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera innamorati a Ibiza tra baci, giochi coi figli e gesti romantici.

È ornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera dopo la breve pausa dei mesi scorsi: i due si stanno godendo una romantica vacanza a Ibiza, e non sono soli. La coppia ha deciso di partire insieme ai figli dell’imprenditrice, Leone e Vittoria, e non sono mancati i momenti di grande complicità. La coppia, che lo scorso anno aveva visto sbocciare il proprio amore proprio sull’isola, sembra oggi più affiatata che mai.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: vacanza da sogno a Ibiza

La coppia ha trascorso giornate intense e ricche di momenti familiari. I paparazzi li hanno sorpresi mentre si rilassavano al sole, facevano il bagno e si scambiavano tenerezze sulla spiaggia.

A colpire particolarmente è stata la naturalezza con cui Giovanni si è avvicinato ai figli di Chiara, Leone e Vittoria. Tra giochi e tuffi in acqua, l’imprenditore ha conquistato i piccoli, dimostrando grande affetto e complicità.

Giovanni Tronchetti Provera
Giovanni Tronchetti Provera

Secondo amici vicini alla coppia, proprio questo atteggiamento avrebbe fatto breccia nel cuore di Chiara, che sarebbe “al settimo cielo” per la serenità ritrovata.

Prove di famiglia e romanticismo sotto il sole

Oltre ai giochi con i bambini, non sono mancati i gesti romantici. Giovanni è stato immortalato mentre spalmava la crema sulle spalle di Chiara, le stringeva la mano e le accarezzava il viso.

In un momento particolarmente tenero, le ha fatto persino il baciamano, un gesto che ricorda i galantuomini d’altri tempi.

La coppia si è lasciata andare anche a un bacio sulla battigia, suggellando un legame che appare sempre più solido. Se nei mesi scorsi c’erano state difficoltà e momenti di distanza, ora sembra che il mare agitato appartenga solo al passato. I due, infatti, sembrano più innamorati che mai.

ultimo aggiornamento: 22 Agosto 2025 9:07

