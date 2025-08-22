Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera innamorati a Ibiza tra baci, giochi coi figli e gesti romantici.

È ornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera dopo la breve pausa dei mesi scorsi: i due si stanno godendo una romantica vacanza a Ibiza, e non sono soli. La coppia ha deciso di partire insieme ai figli dell’imprenditrice, Leone e Vittoria, e non sono mancati i momenti di grande complicità. La coppia, che lo scorso anno aveva visto sbocciare il proprio amore proprio sull’isola, sembra oggi più affiatata che mai.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: vacanza da sogno a Ibiza

La coppia ha trascorso giornate intense e ricche di momenti familiari. I paparazzi li hanno sorpresi mentre si rilassavano al sole, facevano il bagno e si scambiavano tenerezze sulla spiaggia.

A colpire particolarmente è stata la naturalezza con cui Giovanni si è avvicinato ai figli di Chiara, Leone e Vittoria. Tra giochi e tuffi in acqua, l’imprenditore ha conquistato i piccoli, dimostrando grande affetto e complicità.

Giovanni Tronchetti Provera

Secondo amici vicini alla coppia, proprio questo atteggiamento avrebbe fatto breccia nel cuore di Chiara, che sarebbe “al settimo cielo” per la serenità ritrovata.

Prove di famiglia e romanticismo sotto il sole

Oltre ai giochi con i bambini, non sono mancati i gesti romantici. Giovanni è stato immortalato mentre spalmava la crema sulle spalle di Chiara, le stringeva la mano e le accarezzava il viso.

In un momento particolarmente tenero, le ha fatto persino il baciamano, un gesto che ricorda i galantuomini d’altri tempi.

La coppia si è lasciata andare anche a un bacio sulla battigia, suggellando un legame che appare sempre più solido. Se nei mesi scorsi c’erano state difficoltà e momenti di distanza, ora sembra che il mare agitato appartenga solo al passato. I due, infatti, sembrano più innamorati che mai.