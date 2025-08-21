Fedez canta a Pescara davanti ai figli Leone e Vittoria per la prima volta: il post emoziona i fan. Le parole del rapper.

Un concerto indimenticabile, un’emozione unica e un ricordo destinato a restare per sempre nel cuore di Fedez. A Pescara, davanti a migliaia di spettatori, il rapper ha vissuto un momento speciale che ha segnato un nuovo capitolo della sua carriera e della sua vita privata. Infatti, per la prima volta nella sua carriera, il rapper si è esibito davanti ai suoi figli, Leone e Vittoria. Un momento emozionante che arriva proprio mentre Federico Lucia si ritrova al centro di una polemica legata ai biglietti invenduti dei concerti. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Fedez si esibisce davanti a Leone e Vittoria per la prima volta

Nella cornice dello Stadio del Mare di Pescara, Fedez ha portato in scena tutta la sua energia con un live ricco di brani amati dal pubblico, da “Battito” a “Senza pagare“.

Ma ciò che ha reso la serata diversa da tutte le altre è stata la presenza, tra la folla, dei suoi figli Leone e Vittoria. Per la prima volta i bambini, avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni, hanno assistito a un concerto del padre, regalando al rapper un’emozione difficilmente descrivibile.

“Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta ad una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia. Grazie Pescara” ha scritto nelle sue storie Instagram, lasciando trasparire la commozione per un legame che unisce ricordi d’infanzia e nuove memorie familiari.

Un legame speciale con Pescara e nuovi progetti

Il concerto di Pescara non è stato solo un appuntamento musicale, ma anche un momento personale e intimo per Fedez, che ha un legame profondo con la città abruzzese.

Qui trascorreva le estati da bambino, e qui ha voluto condividere con i suoi figli un’emozione che segna un passaggio significativo nella sua vita di artista e di padre.

La serata è coincisa anche con la conclusione di una serie di dj set estivi, mentre l’artista ha già annunciato il ritorno sul palco del Forum di Assago il 19 e 20 settembre, a dieci anni esatti dal suo primo concerto da solista nello stesso luogo.